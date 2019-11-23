南投地檢署查賄 鎖定境外資金、假訊息、選舉賭盤

2019-11-23 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投地檢署召開「109年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察」分區座談會，法務部長蔡清祥表示，這次大選面臨境外勢力、資金、賭盤介入，查察賄選務必妥善運用科技偵查，對境外資金深入追查金錢流向，假訊息處理要循正確的方向，更要有效打擊選舉賭盤，維護選舉公平。

最高檢察署檢察總長江惠民提出9項查賄工作要點，一、行政中立；二、團隊辦案，避免盲點；三、溯本清源，徹底斷絕賭盤、地下資金之人流及金流；四、社群平台結合假訊息易引發群眾事件，各單位應互相通報消息並確實掌握狀況；五、旅遊餐會案件應特別注意蒐證完整；六、走路工應注意是否有對價關係；七、各單位蒐集情資之來源應予以保密；八、情資運用應注意證據能力避免被質疑；九、地檢署應落實代理人制度，以利情資迅速處理。

台灣高檢署檢察長王添盛則希望能特別注意群眾事件處理，對群眾事件蒐證應連續詳實；投開票後除有舞弊、作票之爭議，應由檢察官介入偵辦外，其餘對於選票、選舉結果之爭議，應向法院尋求解決。