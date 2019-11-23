親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

紐時：中國間諜聲稱 去年選舉捐給韓國瑜2000萬人民幣

女遭強擄上賓士往汽旅開 警方到場查明祝生日快樂

「硬上」10歲小表妹 表哥辯家庭破碎害他鑄錯

2019-11-23 12:06聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市成年男子「阿勇」（化名）去年趁年僅10歲的小表妹「玥兒」（化名）暫待外婆家時，偷偷潛入玥兒房內，強行褪去玥兒衣褲逞獸慾。小玥兒當晚回家用餐，突然飯桌上爆哭、向媽媽哭訴，大表哥逞慾一事才曝光。高雄地院一審依對未成年人強制性交，判處阿勇有期徒刑7年半，阿勇卻認為量刑太重，再上訴請求減刑，遭高雄高分院駁回，全案仍可上訴。

玥兒去年7月3日下午暫時待在鳳山外婆家，沒想到待不到3小時，就被親近的大表哥伸狼爪。原審判決指出，阿勇趁玥兒獨自在二樓房內時，萌生色慾，於是悄悄進入房內，強行褪去玥兒衣褲；玥兒極力反抗，仍不敵大表哥體型優勢，遭環抱侵犯得逞。

之後玥兒不斷反抗才終於掙脫，阿勇摸摸鼻子離開房間。當天傍晚玥兒回家，一上飯桌用餐卻開始啜泣，向母親透露遭表哥侵犯。玥兒母親氣得報警處理，阿勇到案也坦承犯行，檢、審認定阿勇不顧玥兒反抗，用強暴手段壓制玥兒，犯對未成年人強制性交罪事證明確，高雄地院一審判處有期徒刑7年半。

然而，阿勇不服判刑太重，再提上訴請求減刑。阿勇的委任辯護律師表示，當事人生長在破碎、惡劣的家庭環境，導致行為偏差才鑄下大錯，全案有「情輕法重」情形，請求法官考量他無前科、犯罪手段尚輕、惡性並非重大等理由減刑。

高雄高分院二審審理認為，阿勇身為玥兒表哥，卻利用機會對年僅10歲的小表妹逞慾，不僅侵犯性自主權，勢必也會造成玥兒日後難以抹滅的心理創傷，其犯罪行為不足以激起同情，也無可憐憫之處，事後更未與被害者和解，原審量刑妥適，阿勇上訴無理，予以駁回，全案仍可上訴。

高雄市1名成年男子對年僅10歲的小表妹逞慾，一審遭判刑7年半，他不服再上訴，遭高...
高雄市1名成年男子對年僅10歲的小表妹逞慾，一審遭判刑7年半，他不服再上訴，遭高雄高分院駁回，全案仍可上訴。示意圖／ingimage
分享

行為偏差高雄市

相關新聞

影／疑大陸網軍惡搞變造影片 民進黨發言人報警

2019-11-23 10:03

鐵塔鏽蝕工人18公尺活活摔死 雇主山窮水盡獲緩刑

2019-11-23 11:47

毒鴛鴦闖紅燈狂逃兩公里 自撞橋墩狼狽落網

2019-11-23 10:59

被控私吞老榮民80萬 一審官司纏訟6年獲判無罪

2019-11-23 09:55

男傳簡訊替女友討公道 遭截圖加註「8+9」提告贏了

2019-11-23 09:00

拉司法少年一把 李茂生做大學教授不願做的小事

2019-11-23 11:13

南投地檢署查賄 鎖定境外資金、假訊息、選舉賭盤

2019-11-23 12:36

影／反校園毒品暴力 高雄帶學生看美女馴鷹

2019-11-23 11:43

鬼月找無工作 他投機應徵「輕鬆日領千元」得入獄

2019-11-23 10:43

嘉市傳槍聲？ 警方：抓拒酒測、未開槍

2019-11-23 10:30

強盜犯與毒蟲共謀逃獄 還把監獄管理員打到腦震盪

2019-11-23 10:12

超商有「攝」狼！被害女子警覺揪住他

2019-11-23 09:40

通緝犯見警拒捕逃 同行父及友阻擋挨告

2019-11-23 09:39

影／三重破獲天九牌大賭場 開賭隔天就被抄

2019-11-23 09:37

探視病妻激動大鬧醫院 醉男揚言「我有帶刀」

2019-11-23 08:59

對8歲繼女伸狼爪長達7年 浴室藏手機偷拍入浴被抓包

2019-11-23 08:58

影／酒駕女心虛加速逃逸 警拔槍破窗喝令趴下

2019-11-23 08:56

潤寅案如連續劇 億萬千金禁自選辯護人

2019-11-23 06:52

悶死8月大重癱女兒 單親爸判3年

2019-11-23 00:43

3歲童撞傷頭不治 父母無罪

2019-11-23 00:37

父母詐貸落跑…潤寅千金涉滅證 禁自聘律師

2019-11-23 00:29

對司法官「思想檢查」？ 促轉會惹議

2019-11-23 00:29

賄選案判刑 竹東鎮長：一定上訴捍衛清白

2019-11-23 00:04

潤寅詐貸案 楊文虎胞兄涉滅證羈押

2019-11-22 23:44

潤寅詐貸再押1人 9波搜索共22人羈押

2019-11-22 22:40

網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 吃上3個月有期徒刑

2019-11-22 22:20

雲林土豆大戰藍綠交鋒 蘇治芬再告國民黨

2019-11-22 20:09

8個月大女嬰因保母疏忽終身重癱 悲傷父悶死後自殘獲救

2019-11-22 20:02

印尼看護聽到密碼 涉嫌偷偷拿走雇主提款卡盜領再放回

2019-11-22 18:28

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10

潤寅詐貸案 監察人楊文海遭聲押禁見

2019-11-22 16:09

3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪

2019-11-22 15:33

潤寅詐貸案 再度約談監察人楊文海不排除聲押禁見

2019-11-22 15:27

韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

2019-11-22 12:53

被控用他廠配方 政德製藥負責人獲無保請回

2019-11-22 12:40

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」

2019-11-22 11:23

潤寅詐貸案第9波搜索 巴西柔術冠軍女涉案80萬交保

2019-11-22 11:07
看更多

熱門文章

台鐵自強號撞小客車 新烏日成功間雙向不通、女駕駛送醫

2019-11-22 22:25

台鐵新烏日平交道火車撞轎車 疑轎車發生故障駕駛送醫

2019-11-22 23:11

衛生所追蹤未接種幼童 發現5月大女嬰疑遭家暴

2019-11-22 21:33

龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難

2019-11-22 14:56

天外飛來一隻狗 撞壞擋風玻璃好嚇人

2019-11-22 20:07

台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治

2019-11-22 13:45

8個月大女嬰因保母疏忽終身重癱 悲傷父悶死後自殘獲救

2019-11-22 20:02

DVD出租店深夜唱空城計沒人顧 員警進店當起臨時店員

2019-11-22 18:33

機車與巴士相撞 花蓮女騎士傷重不治

2019-11-22 15:25

女童趕合唱團比賽卻錯過公車 求助三峽警即時送達會場

2019-11-22 20:06

民代爆桃市有「豬哥團隊」 一級主管酒後摸下屬屁股

2019-11-22 14:27

男子約大學女同學飲酒同樂 竟趁機下藥性侵

2019-11-22 16:17

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47

18歲男偷嘿咻15歲少女 2週內就溜去她房間做3次

2019-11-22 17:21

半小時內狂報11起瓦斯外洩 疑桶裝瓦斯載運車沿路漏氣

2019-11-22 18:21

急著確認火警地點而分神 彰化消防車爬上分隔島

2019-11-22 14:59

百萬名車鬧脾氣！救援到場又恢復正常 女車主嘆：欠修理

2019-11-22 19:38

雲林土豆大戰藍綠交鋒 蘇治芬再告國民黨

2019-11-22 20:09

騎士自摔慘遭遊覽車輾過 司機稱左轉時後輪抖了一下

2019-11-23 08:56

潤寅詐貸再押1人 9波搜索共22人羈押

2019-11-22 22:40

通緝見警上門激動持刀架脖 爬上電桿從3樓墜落命危

2019-11-22 22:05

對司法官「思想檢查」？ 促轉會惹議

2019-11-23 00:29

影／疑大陸網軍惡搞變造影片 民進黨發言人報警

2019-11-23 10:03

3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪

2019-11-22 15:33

官員涉酒後摸女部屬屁股 桃市府將主動調查

2019-11-22 22:04

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10

網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 吃上3個月有期徒刑

2019-11-22 22:20

印尼看護聽到密碼 涉嫌偷偷拿走雇主提款卡盜領再放回

2019-11-22 18:28

來台挖寶逾期居留36年 日籍老翁想家了

2019-11-23 00:35

潤寅案如連續劇 億萬千金禁自選辯護人

2019-11-23 06:52

女遭強擄上賓士往汽旅開 警方到場查明祝生日快樂

2019-11-23 13:06

男傳簡訊替女友討公道 遭截圖加註「8+9」提告贏了

2019-11-23 09:00

被控私吞老榮民80萬 一審官司纏訟6年獲判無罪

2019-11-23 09:55

送貨失敗？ 他點入簡訊連結被盜刷2萬多元

2019-11-23 09:50

為將受傷三歲孫女送醫 祖父三貼未戴安全帽在土城疾駛

2019-11-22 19:24

悶死8月大重癱女兒 單親爸判3年

2019-11-23 00:43

父母詐貸落跑…潤寅千金涉滅證 禁自聘律師

2019-11-23 00:29

對8歲繼女伸狼爪長達7年 浴室藏手機偷拍入浴被抓包

2019-11-23 08:58

潤寅詐貸案 監察人楊文海遭聲押禁見

2019-11-22 16:09

潤寅詐貸案 楊文虎胞兄涉滅證羈押

2019-11-22 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top