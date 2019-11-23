「硬上」10歲小表妹 表哥辯家庭破碎害他鑄錯

2019-11-23 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市成年男子「阿勇」（化名）去年趁年僅10歲的小表妹「玥兒」（化名）暫待外婆家時，偷偷潛入玥兒房內，強行褪去玥兒衣褲逞獸慾。小玥兒當晚回家用餐，突然飯桌上爆哭、向媽媽哭訴，大表哥逞慾一事才曝光。高雄地院一審依對未成年人強制性交，判處阿勇有期徒刑7年半，阿勇卻認為量刑太重，再上訴請求減刑，遭高雄高分院駁回，全案仍可上訴。

玥兒去年7月3日下午暫時待在鳳山外婆家，沒想到待不到3小時，就被親近的大表哥伸狼爪。原審判決指出，阿勇趁玥兒獨自在二樓房內時，萌生色慾，於是悄悄進入房內，強行褪去玥兒衣褲；玥兒極力反抗，仍不敵大表哥體型優勢，遭環抱侵犯得逞。

之後玥兒不斷反抗才終於掙脫，阿勇摸摸鼻子離開房間。當天傍晚玥兒回家，一上飯桌用餐卻開始啜泣，向母親透露遭表哥侵犯。玥兒母親氣得報警處理，阿勇到案也坦承犯行，檢、審認定阿勇不顧玥兒反抗，用強暴手段壓制玥兒，犯對未成年人強制性交罪事證明確，高雄地院一審判處有期徒刑7年半。

然而，阿勇不服判刑太重，再提上訴請求減刑。阿勇的委任辯護律師表示，當事人生長在破碎、惡劣的家庭環境，導致行為偏差才鑄下大錯，全案有「情輕法重」情形，請求法官考量他無前科、犯罪手段尚輕、惡性並非重大等理由減刑。