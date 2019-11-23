鐵塔鏽蝕工人18公尺活活摔死 雇主山窮水盡獲緩刑

2019-11-23 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園張姓建設公司負責人3年前承包中油觀音一處鐵塔維護工程時，沒有先查看安全性，就要陳姓工人爬上18公尺的鐵塔頂端，結果因鏽蝕嚴重斷裂害陳摔死；法院考量，事故發生後張公司被停業，陷入山窮水盡仍極力想賠償受害家屬，雖金額談不攏無法和解，依過失致死判他1年2月，緩刑4年。

檢方查，張（56歲）2016年7月1日因承包中油觀音開關站的「無線電塔油漆保養與鋼索維護工程」，聘雇陳姓員工到場作業，卻違反職業安全衛生法相關規定，沒有先行確認鐵塔鏽蝕狀況，當天中午12點多，陳爬上高達18公尺的電塔頂端解開鋼索。

結果因鐵塔鏽蝕嚴重，加上解開鋼索後受力不平衡，第3節處突然斷裂，陳漢斷裂的鐵塔部分一同墜落，並擺盪撞擊到固定在頂樓版的鐵塔架，導致頭部受重創送醫急救仍不治身亡，檢方相驗後簽分偵辦，依過失致死罪嫌起訴張。

法院審酌，張身為雇主沒有先確認鐵塔鏽蝕情形，造成員工缺乏安全維護致死，過失甚重，雖因和解金無法談妥未能和解，但張在事業失敗、公司被停業，已深陷山窮水盡資力窘迫、匱乏的情況，仍允諾要賠償相當金額，可見他有積極彌補誠意。