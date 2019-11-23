拉司法少年一把 李茂生做大學教授不願做的小事

2019-11-23 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



台灣大學法律系教授李茂生關注少年犯罪、動物保護、冤獄等弱勢議題，是少年事件處理法修法通過的推手之一，他還推動兩間少輔院改為矯正學校，加強司法少年受教機會，儲備回歸社會的能量。他因這些社會實務貢獻，今年獲選台大特聘教授。

台大法律系教授李茂生長期關注少年司法保護、動物保護等社會議題，獲選台大實務特聘教授。圖／李茂生提供 分享 facebook

「司法少年被學校排拒、司法體系又不管，他們在兩者中間腳懸空，下方是地獄。」李茂生口中的「司法少年」，是在18歲前觸法，幾乎成社會最邊緣的一群人，他說，這些人比女性、老弱貧殘更不受重視。學校主管擔心考績未達標，盡可能將他們排於校門外；在少年法庭上，少有律師願投入收入不高的訴訟，幾乎任由法官一人裁決。

李茂生投入少事法修法，歷經11年，終於在今年5月三讀通過。未來尚未犯罪的虞犯少年不由司法處理，轉由少年輔導單位輔導。少年觀護所不能只是關犯人，也需對司法少年做鑑別報告，分析人格特質、成長背景等。他表示，每年牽涉此法的人次約10萬，原本的法律太邪惡，司法對犯罪少年的處理，像是在他們臉上貼符咒，給他們致命一擊，永不得翻身。

李茂生說，這次修法將於2023年7月實施，但相關資源若未到位，他心中勾勒的司法少年「保護網」恐難建立。他說，法務部對司法少年的追蹤若做得仔細，就能拿到司法機構，邀社工、輔導員等協助司法少年回到社會。

但他表示，社工多半優先照顧弱者、貧者；法務部矯正署的少輔院改制成矯正學校後，輔導人力補不齊，也導致暴動頻傳，難以避免的出現不人道的做法。他講起2015年彰化少輔院因管不動司法少年而動用私刑，徹夜將引發衝突的少年以形同「曬豬肉」的方式，將手銬曬衣架上，「這樣真的能助他們翻身？」

他舉自己擔任新北市法扶基金會會長時，替烏來染毒少年辦夏令營的例子，說明司法少年需要更多人投入關懷，而不是畫個格子隔開，讓他們永遠離不開社會邊緣層。

李茂生說，這個夏令營已辦多年，由當地牧師聚集染毒少年來參加，安排他們演話劇，角色包括大英雄、大魔神、族人等。其中大魔神是祖靈的一部份，他看起來壞但心地好，希望能告訴少年「生活中雖有很多事物帶你偏離軌道，還是有人扮演微弱的引導光線，努力想救你」。

李茂生說，有一少年參加夏令營後，立志要發揚原住民文化，赴台東的原民技藝班念書。結果高一就受霸凌逃回家，法扶又再鼓勵他，今年終於高中畢業。如果沒人拉他一把，恐怕只能變成社會認定的一條毒蟲了。

李茂生說，他在台大的頭銜少，社會上則擔任過法扶基金會、毛小孩協會等多個組織幹部，「都做一些大學教授不想做的事」。但他相信大學教授以所學投入社會的重要性，所以30年來不間斷，也成就了一般大學教授做不到的事。