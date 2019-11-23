親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美參議員克魯茲 將提「台灣主權象徵法案」

買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

鬼月找無工作 他投機應徵「輕鬆日領千元」得入獄

2019-11-23 10:43聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市梁姓男子前年求職時逢「鬼月」，感嘆工作難尋之餘，瞥見通訊軟體微信上，有刊登「輕鬆日領千元」工作廣告，於是積極聯繫面試，得知工作內容只要幫忙拿提款卡領款，就能獲得總金額2%報酬。他一口答應卻淪為詐騙集團車手，短短1天之內就詐騙4人、得手7萬2千元。橋頭地院依詐欺罪共4罪，判處梁男有期徒刑1年10月，可上訴。

梁男前年9月初見到工作廣告後，與詐騙集團成員「田中太郎」聯繫，兩人相約左營一處廢棄眷村見面。這時，「田中太郎」再指示另名集團成員「龍七」與梁男接觸；龍七表示，梁男只要拿金融帳戶提款卡領款，就能獲得提款總金額的2%做為報酬，餘款則轉交「龍七」。梁男一聽，雖知道可能涉詐騙集團，但在利慾薰心之下，仍一口答應。

判決指出，該詐騙集團慣利用假帳號在臉書社團活動，張貼販售iphone7、6S假資訊，待肥羊落入圈套就詐領款項。張姓、林姓、吳姓等民眾有意交易，於是聯繫賣家，沒想到反而落入詐騙集團圈套，分別遭詐騙1萬元至2萬2千元不等金額；直到發現有詐，才急忙報警處理。

警方循交易紀錄、自動櫃員機監視器錄影畫面鎖定梁男涉案，梁男到案坦承上述犯行，直說提領的現款都交給「龍七」，自己僅收取款項的2%做為報酬。

橋頭地院審理，認定梁男犯詐欺。法官認為，梁男年輕力盛，卻不從正途獲取財物，反而因貪圖一時金錢利誘，與詐騙集團共犯詐騙行為，導致受害人有金錢損失，更嚴重影響社會治安、交易秩序，且迄今還未彌補被害人損失、達成和解，實屬不該；但念在他坦承犯行，且只是擔任車手、而非集團核心角色，依詐欺罪共4罪，判處有期徒刑1年10月，可上訴。

高雄市梁姓男子因鬼月工作難找，找上「輕鬆日領千元」工作，卻淪為詐騙集團車手，遭橋...
高雄市梁姓男子因鬼月工作難找，找上「輕鬆日領千元」工作，卻淪為詐騙集團車手，遭橋頭地院依詐欺罪，判處有期徒刑1年10月，可上訴。
分享

詐騙集團詐欺車手

相關新聞

影／疑大陸網軍惡搞變造影片 民進黨發言人報警

2019-11-23 10:03

鐵塔鏽蝕工人18公尺活活摔死 雇主山窮水盡獲緩刑

2019-11-23 11:47

毒鴛鴦闖紅燈狂逃兩公里 自撞橋墩狼狽落網

2019-11-23 10:59

被控私吞老榮民80萬 一審官司纏訟6年獲判無罪

2019-11-23 09:55

男傳簡訊替女友討公道 遭截圖加註「8+9」提告贏了

2019-11-23 09:00

影／酒駕女心虛加速逃逸 警拔槍破窗喝令趴下

2019-11-23 08:56

拉司法少年一把 李茂生做大學教授不願做的小事

2019-11-23 11:13

嘉市傳槍聲？ 警方：抓拒酒測、未開槍

2019-11-23 10:30

強盜犯與毒蟲共謀逃獄 還把監獄管理員打到腦震盪

2019-11-23 10:12

超商有「攝」狼！被害女子警覺揪住他

2019-11-23 09:40

通緝犯見警拒捕逃 同行父及友阻擋挨告

2019-11-23 09:39

影／三重破獲天九牌大賭場 開賭隔天就被抄

2019-11-23 09:37

探視病妻激動大鬧醫院 醉男揚言「我有帶刀」

2019-11-23 08:59

對8歲繼女伸狼爪長達7年 浴室藏手機偷拍入浴被抓包

2019-11-23 08:58

潤寅案如連續劇 億萬千金禁自選辯護人

2019-11-23 06:52

悶死8月大重癱女兒 單親爸判3年

2019-11-23 00:43

3歲童撞傷頭不治 父母無罪

2019-11-23 00:37

父母詐貸落跑…潤寅千金涉滅證 禁自聘律師

2019-11-23 00:29

對司法官「思想檢查」？ 促轉會惹議

2019-11-23 00:29

賄選案判刑 竹東鎮長：一定上訴捍衛清白

2019-11-23 00:04

潤寅詐貸案 楊文虎胞兄涉滅證羈押

2019-11-22 23:44

潤寅詐貸再押1人 9波搜索共22人羈押

2019-11-22 22:40

網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 吃上3個月有期徒刑

2019-11-22 22:20

雲林土豆大戰藍綠交鋒 蘇治芬再告國民黨

2019-11-22 20:09

8個月大女嬰因保母疏忽終身重癱 悲傷父悶死後自殘獲救

2019-11-22 20:02

印尼看護聽到密碼 涉嫌偷偷拿走雇主提款卡盜領再放回

2019-11-22 18:28

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10

潤寅詐貸案 監察人楊文海遭聲押禁見

2019-11-22 16:09

3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪

2019-11-22 15:33

潤寅詐貸案 再度約談監察人楊文海不排除聲押禁見

2019-11-22 15:27

韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

2019-11-22 12:53

被控用他廠配方 政德製藥負責人獲無保請回

2019-11-22 12:40

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」

2019-11-22 11:23

潤寅詐貸案第9波搜索 巴西柔術冠軍女涉案80萬交保

2019-11-22 11:07

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28
看更多

熱門文章

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

台鐵自強號撞小客車 新烏日成功間雙向不通、女駕駛送醫

2019-11-22 22:25

台鐵新烏日平交道火車撞轎車 疑轎車發生故障駕駛送醫

2019-11-22 23:11

衛生所追蹤未接種幼童 發現5月大女嬰疑遭家暴

2019-11-22 21:33

龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難

2019-11-22 14:56

天外飛來一隻狗 撞壞擋風玻璃好嚇人

2019-11-22 20:07

台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治

2019-11-22 13:45

8個月大女嬰因保母疏忽終身重癱 悲傷父悶死後自殘獲救

2019-11-22 20:02

DVD出租店深夜唱空城計沒人顧 員警進店當起臨時店員

2019-11-22 18:33

機車與巴士相撞 花蓮女騎士傷重不治

2019-11-22 15:25

女子持利刃闖地下停車場 連砍80多輛機車座墊

2019-11-22 13:08

民代爆桃市有「豬哥團隊」 一級主管酒後摸下屬屁股

2019-11-22 14:27

女童趕合唱團比賽卻錯過公車 求助三峽警即時送達會場

2019-11-22 20:06

男子約大學女同學飲酒同樂 竟趁機下藥性侵

2019-11-22 16:17

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47

半小時內狂報11起瓦斯外洩 疑桶裝瓦斯載運車沿路漏氣

2019-11-22 18:21

18歲男偷嘿咻15歲少女 2週內就溜去她房間做3次

2019-11-22 17:21

百萬名車鬧脾氣！救援到場又恢復正常 女車主嘆：欠修理

2019-11-22 19:38

急著確認火警地點而分神 彰化消防車爬上分隔島

2019-11-22 14:59

雲林土豆大戰藍綠交鋒 蘇治芬再告國民黨

2019-11-22 20:09

騎士自摔慘遭遊覽車輾過 司機稱左轉時後輪抖了一下

2019-11-23 08:56

潤寅詐貸再押1人 9波搜索共22人羈押

2019-11-22 22:40

韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

2019-11-22 12:53

通緝見警上門激動持刀架脖 爬上電桿從3樓墜落命危

2019-11-22 22:05

獨／工程師結交正妹網友被騙 獲利不到50元慘遭詐510萬元

2019-11-22 12:19

3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪

2019-11-22 15:33

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10

官員涉酒後摸女部屬屁股 桃市府將主動調查

2019-11-22 22:04

網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 吃上3個月有期徒刑

2019-11-22 22:20

對司法官「思想檢查」？ 促轉會惹議

2019-11-23 00:29

來台挖寶逾期居留36年 日籍老翁想家了

2019-11-23 00:35

潤寅案如連續劇 億萬千金禁自選辯護人

2019-11-23 06:52

印尼看護聽到密碼 涉嫌偷偷拿走雇主提款卡盜領再放回

2019-11-22 18:28

男傳簡訊替女友討公道 遭截圖加註「8+9」提告贏了

2019-11-23 09:00

影／疑大陸網軍惡搞變造影片 民進黨發言人報警

2019-11-23 10:03

上兵唬爛請假57天躲漢光 還向同袍吸血狠詐50萬

2019-11-22 12:54

為將受傷三歲孫女送醫 祖父三貼未戴安全帽在土城疾駛

2019-11-22 19:24

悶死8月大重癱女兒 單親爸判3年

2019-11-23 00:43

夢遊？8旬翁半夜獨坐土地公廟竟不知 警助返家

2019-11-22 12:17

父母詐貸落跑…潤寅千金涉滅證 禁自聘律師

2019-11-23 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top