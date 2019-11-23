鬼月找無工作 他投機應徵「輕鬆日領千元」得入獄

2019-11-23 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市梁姓男子前年求職時逢「鬼月」，感嘆工作難尋之餘，瞥見通訊軟體微信上，有刊登「輕鬆日領千元」工作廣告，於是積極聯繫面試，得知工作內容只要幫忙拿提款卡領款，就能獲得總金額2%報酬。他一口答應卻淪為詐騙集團車手，短短1天之內就詐騙4人、得手7萬2千元。橋頭地院依詐欺罪共4罪，判處梁男有期徒刑1年10月，可上訴。

梁男前年9月初見到工作廣告後，與詐騙集團成員「田中太郎」聯繫，兩人相約左營一處廢棄眷村見面。這時，「田中太郎」再指示另名集團成員「龍七」與梁男接觸；龍七表示，梁男只要拿金融帳戶提款卡領款，就能獲得提款總金額的2%做為報酬，餘款則轉交「龍七」。梁男一聽，雖知道可能涉詐騙集團，但在利慾薰心之下，仍一口答應。

判決指出，該詐騙集團慣利用假帳號在臉書社團活動，張貼販售iphone7、6S假資訊，待肥羊落入圈套就詐領款項。張姓、林姓、吳姓等民眾有意交易，於是聯繫賣家，沒想到反而落入詐騙集團圈套，分別遭詐騙1萬元至2萬2千元不等金額；直到發現有詐，才急忙報警處理。

警方循交易紀錄、自動櫃員機監視器錄影畫面鎖定梁男涉案，梁男到案坦承上述犯行，直說提領的現款都交給「龍七」，自己僅收取款項的2%做為報酬。