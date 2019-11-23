強盜犯與毒蟲共謀逃獄 還把監獄管理員打到腦震盪

2019-11-23 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



61歲許姓男子因強盜案被收押，在桃園看守所遇到先前認識的高姓獄友，一起私下共謀逃獄計畫，由許踹房門引起注意後，高擋住開門的管理員注意，許瞬間衝出搶奪鑰匙，高還痛毆管理員到腦震盪，所幸最後仍遭制伏，許辯稱「只是做做樣子而已」，但檢方不採信依脫逃未遂罪嫌起訴2人。

檢警調查，許因強盜案件被裁定收押，高男則因毒品案入獄服刑，2人為同舍房的獄友，卻私下謀議企圖逃獄，去年12月16日晚間6點多，許先假裝自己心情不好踢踹房門，引起董姓、許姓管理員注意，當2人上前察看並打開門準備替許上銬，高就藉此擋住董的視線。

許趁機衝出房門，還打算搶奪董身上的鑰匙，高則朝另名管理員痛毆，還把他打到輕微腦震盪、臉部及手部都有挫傷，所幸其他同仁聽見打鬧聲趕緊上前支援，才將2名人犯制伏阻止脫逃，桃園監獄並依法將許、高移送偵辦。

檢方訊時，許坦承有和高一起衝出房舍，但矢口否認有脫逃行為，辯稱是因為高不想調到工廠，所以邀他一起製造事端，自己因為有受過他幫忙也欠他錢，所以才答應要求，還說「只是做做樣子」沒有要脫逃，高也說如果出事他會全權負責。