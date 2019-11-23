強盜犯與毒蟲共謀逃獄 還把監獄管理員打到腦震盪
61歲許姓男子因強盜案被收押，在桃園看守所遇到先前認識的高姓獄友，一起私下共謀逃獄計畫，由許踹房門引起注意後，高擋住開門的管理員注意，許瞬間衝出搶奪鑰匙，高還痛毆管理員到腦震盪，所幸最後仍遭制伏，許辯稱「只是做做樣子而已」，但檢方不採信依脫逃未遂罪嫌起訴2人。
檢警調查，許因強盜案件被裁定收押，高男則因毒品案入獄服刑，2人為同舍房的獄友，卻私下謀議企圖逃獄，去年12月16日晚間6點多，許先假裝自己心情不好踢踹房門，引起董姓、許姓管理員注意，當2人上前察看並打開門準備替許上銬，高就藉此擋住董的視線。
許趁機衝出房門，還打算搶奪董身上的鑰匙，高則朝另名管理員痛毆，還把他打到輕微腦震盪、臉部及手部都有挫傷，所幸其他同仁聽見打鬧聲趕緊上前支援，才將2名人犯制伏阻止脫逃，桃園監獄並依法將許、高移送偵辦。
檢方訊時，許坦承有和高一起衝出房舍，但矢口否認有脫逃行為，辯稱是因為高不想調到工廠，所以邀他一起製造事端，自己因為有受過他幫忙也欠他錢，所以才答應要求，還說「只是做做樣子」沒有要脫逃，高也說如果出事他會全權負責。
但檢方勘驗監所監視器、錄音等，發現高在事前向許喊「小胖！準備落跑了，像那一天喔」，而許也回應「不要讓他們用無線電聯絡」，可見2人對脫逃計劃早有預謀，其辯稱，只是做做樣子，沒有要脫逃等語不足採信，認定高、許2犯嫌明確，偵結依脫逃未遂罪嫌起訴2人。
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