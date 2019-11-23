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女王愛子提油救火 一紙聲明能救英王室性醜聞風暴?

被控私吞老榮民80萬 一審官司纏訟6年獲判無罪

2019-11-23 09:55聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園榮民之家輔導員徐奎林、工友陳瑞敏等8人，2013年被廉檢指控私吞榮民存款80萬元，桃園地院昨宣判8人均無罪，可上訴；徐、林2人到場聆聽判決，得知結果喜極而泣，高呼「我們本來就沒罪」，但也感慨官司纏訟6年多，身心煎熬無法言喻。

檢方認為，徐奎林當時擔任桃園榮家堂長，在2009年至2012年間和工友陳瑞敏、吳耀北、張敬林，串通派遣照顧服務員的廠商楊玉杰、崔俊華，及照顧服務員班長謝甫蘭、江錫芳等人，共謀以廠商提供的不實領據，捏造支付看護費用並登記於榮民之家收支紀錄表，藉此提領侵佔入己，

起訴指出，桃園榮民之家取得榮民同意，由榮民交付存摺、印章，授權給榮家代管臨時支用金，榮家再委託看護公司接送、照顧榮民，所需費用則以榮家的臨時支用金付款，再由榮民帳戶扣款，2014年2月偵結依貪汙治罪中侵佔職務上持有之公用私有物及偽造文書等罪嫌起訴一共8人。

法院審酌，檢方起訴即主張遭提領的榮民臨時支用金，確有用以支付增派團體班照顧服務員的加班費，有部分流向不明，應是遭人侵吞，但經調取紀錄、傳喚多名照顧員交互詰問，認為徐奎林等主張「因為照顧人數不足，為提升照顧水準，才動支某些臨時用金，用來付薪資」才屬可採。

法院認為，檢方無法證明確有流向不明，而遭人侵吞情形，難認有人存在不法所有意圖的侵占犯意，對於相關領據的出具，或收支記錄表的登帳，也無不法認識，不能成立該罪名，因此判處徐等8人無罪。

徐奎林、陳瑞敏昨到庭宣判，聽到無罪結果情緒激動，和親友擁抱喜極而泣；徐奎林說，榮民是他們的家人，當時個團隊人力嚴重不足，為了照顧榮民伯伯們才動用資金，但他們根本沒有從中獲利，卻因此被廉檢認定貪汙，還一度被羈押，官司纏訟6年多，身心的煎熬不是一般人可以想像。

徐也說，昨天僅有他和陳瑞敏來聽宣判，就是想親自聽到結果，其他人未到庭是因為已經心死；「我們本來就沒有罪！」陳瑞敏說，她在榮民之家服務近30年，卻因此被冠上貪汙嫌疑，除了被迫提前退休，更沒有臉去面對榮民伯伯們，如今遲來的正義總算還他們清白。

徐奎林（右）、陳瑞敏（左）昨到場聆聽宣判，因官司纏訟6連，得知獲判無罪喜極而泣。...
徐奎林（右）、陳瑞敏（左）昨到場聆聽宣判，因官司纏訟6連，得知獲判無罪喜極而泣。記者曾健祐／攝影
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榮民貪汙看護

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