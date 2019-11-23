超商有「攝」狼！被害女子警覺揪住他

2019-11-23 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市李姓男子半年前鬼祟出沒某超商，偷偷開啟手機攝錄功能後，將手機機身放在側背包內，隨後漫無目的在超商內游移，盯上成年、面容姣好的女子「曉可」（化名），就刻意尾隨其後，由下往上偷拍曉可裙底風光。橋頭地院依妨害秘密罪，判處李男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，李男今年5月16日清晨4點多出沒超商，暗地開啟手機錄影功能後，隨手放入側背包內，同時四處遊走，伺機尋找下手目標。這時他盯上曉可，快步跟上前尾隨，由下往上偷拍曉可裙底風光。曉可警覺李男的行為極度不自然，將他攔下並當機立斷報警處理。

警方獲報趕抵，查獲存有曉可隱私部位影片，李男當場無從狡辯。李男到案坦承偷拍犯行，與曉可證述情節大致相符合，橋頭地檢署依涉妨害秘密罪嫌起訴李男。

業經橋頭地院審理，認為李男為貪圖滿足一己私慾，在公眾場所無故利用手機，擅自偷拍女子裙下隱私部位，嚴重侵害個人隱私，導致曉可陷入恐懼，身心留下難以抹滅的傷害，也可能讓社會大眾陷入被偷窺的不安氛圍，破壞社會善良風俗，相當不應該；但念在他犯後坦承犯行，也表明願意賠償曉可，只是因雙方賠償金額談不攏，才導致和解破局。