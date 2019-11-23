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影／三重破獲天九牌大賭場 開賭隔天就被抄

2019-11-23 09:37聯合報 記者巫鴻瑋／即時報導

新北市三重區今天凌晨破獲一間大型職業賭場，警方出動20多名警力在現場守株待兔，隨即由警員飛簷走壁從2樓攻堅，順利將賭場內20名賭客通通控制，同時逮捕負責賭場經營的4名嫌犯，依涉違刑法賭博罪嫌移送新北地檢偵辦，賭客則以社會秩序維護法查處，同時還要沒入賭資。

賭場負責人莊姓男子在新北地區經營流動型天九牌賭場，由於賭客們互相介紹前來聚賭，因此賭場在短短的時間內便逐漸擴張，同時流竄新北地區，早就被警方盯上；20日莊姓男子租下三重區仁愛街一間民宅作為臨時賭場，卻沒想到警方決定收網，22日才剛開賭，23日凌晨就被抄。

三重警分局經連日探查埋伏，終於在23日清晨4時許，出動近11輛警車大動作收網，附近居民見警方大陣仗也嚇了一跳，三重警分局偵查隊長鄭偉豪、慈福所所長賴崇逸及重陽所所長施宗源更是率領隊員從昨晚開始守候8小時，再見時機成熟由2樓攻堅。

現場除了當場逮捕莊姓負責人，同時還有清注楊姓男子、接送司機許姓男子及把風許姓女子，以及在場20名賭客；據了解，現場賭資就高達39萬元新台幣，另外還有1萬多元的抽頭金在莊男身上查獲，通通帶回警局偵辦。

全案訊後依涉刑法賭博罪嫌將賭場負責人莊男共4人移送新北地檢署偵辦，並當場沒入抽頭金；另外其他20名賭客，則通通被依社會秩序維護法法辦，同時也要沒入39萬元賭資。

員警攻堅逮捕賭場負責人及幹部等4人，同時帶回20名賭客依社維法法辦。記者巫鴻瑋／...
員警攻堅逮捕賭場負責人及幹部等4人，同時帶回20名賭客依社維法法辦。記者巫鴻瑋／翻攝
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