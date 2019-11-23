男傳簡訊替女友討公道 遭截圖加註「8+9」提告贏了

2019-11-23 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



郭姓男子心疼女友與大學室友許姓及蔡姓女子，因住宿問題起爭執，以手機傳簡訊詢問原因，反遭許女將其手機簡訊截圖，公布在社群軟體上，並加註「8+9」，且截圖上還有郭男手機號碼，引起郭男不滿提告。新北地院認為「8+9」屬網路用語，隱含「流氓」、「屁孩」等貶抑意義，有公然侮辱之意，且截圖上還有郭男手機號碼，判決許女應給付4000元損害賠償，可上訴。

判決指出，大學生郭姓男子因女友與大學室友許姓及蔡姓女子一起租屋同住，因住宿問題起爭執，郭男心疼女友受委屈，打電話給蔡女，欲質問事發原因，因被蔡女掛電話，改以手機傳簡訊追問，反遭蔡女將手機簡訊截圖，轉傳給許女。

許女收到後，將手機簡訊截圖公布在社群軟體限時動態內容上，並加註「8+9」，引起郭男不滿，依侵權行為提告給付非財產上損害賠償6萬元。

許女不否認以限時動態方式刊登手機簡訊截圖在社群軟體上，強調限時動態在24小時內就會消失，且非公開帳戶，只181人可以看到，請求駁回郭男之訴。