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潤寅案如連續劇 億萬千金禁自選辯護人

2019-11-23 06:52聯合報 記者張宏業／台北即時報導

潤寅詐貸案高潮迭起，不但過程猶如力霸案翻版，連法庭攻防都極具戲劇張力，先是辯護律師涉教唆滅證被交保，後來又爆水果禮盒行賄，最近因負責人楊文虎女兒楊宇晨羈押期滿，北檢聲請延押，法官開庭時認為，楊宇晨的律師都是幫楊文虎在台處分資產，違反倫理規範，決定禁止選任辯護人，貴為千金的楊宇晨淪落只能由義務律師辯護，對照父母在國外吃香喝辣，女兒卻被裁定延押2個月，相當諷刺。

刑事訴訟法245條規定，「被告或犯罪嫌疑人之辯護人，得於檢察官、檢察事務官、司法警察官或司法警察訊問該被告或犯罪嫌疑人時在場，並得陳述意見。但有事實足認其在場有妨害國家機密或有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人或妨害他人名譽之虞，或其行為不當足以影響偵查秩序者，得限制或禁止之。」

據了解，楊宇晨都是透過舅舅王振賢委任律師，但潤寅律師團曾陸續爆發教唆滅證、攜帶偵查卷證影本外出等離譜事件，連王振賢自己都涉及洗錢遭羈押，法院因而禁止楊宇晨選任辯護人，這在法庭實務上並不多見。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻落跑國外後遭通緝，但卻牽連家族成員陸續被收押，包括2人女兒楊宇晨、王音之胞弟弟王振賢、昨天連楊文虎胞兄楊文海，也涉及串滅證遭法院裁定收押禁見，猶如力霸案翻版。

台北地院裁定指出，楊文海是星榮物流員工，且潤寅與星榮有業務往來，主要是透過楊文海牽線，楊文海有實際負責遞送不實提單至潤寅公司的情形。

另有證人證稱，楊文海知道遞送至潤寅的提單是不正常提單。楊文海為星榮的業務經理，且為潤寅監察人，也是主嫌楊文虎之兄，有多年進、出口相關業務經驗，知悉星榮與潤寅間並無「實際」業務往來，所遞送提單並非真實。

此外，楊文海曾與共犯蕭良政溝通檢調偵辦情形，並與蕭良政及其他同有串證之虞之共犯律師聯繫或見面，且檢調在楊文海住處扣得報廢本案相關提單，堪認被告有湮滅證據、聯繫證人之行為。

北院指出，本案被害金額鉅大，涉案人數眾多、案情繁雜，案情晦暗危險性較高，而現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人溝通以進行勾串，有羈押及禁止接見、通信之必要。

潤寅詐貸案高潮迭起，最勁爆莫過於「百纖果行」負責人蕭炯桂，涉嫌充當白手套用水果禮...
潤寅詐貸案高潮迭起，最勁爆莫過於「百纖果行」負責人蕭炯桂，涉嫌充當白手套用水果禮盒行賄上市櫃高層。圖／資料照片
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