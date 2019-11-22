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潤寅詐貸案 楊文虎胞兄涉滅證羈押

2019-11-22 23:44聯合報 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，過程猶如力霸案翻版，潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻落跑後遭通緝後，家族成員陸續遭收押，包括兩人女兒楊宇晨、王音之胞弟弟王振賢，分別因洗錢、滅證等罪收押禁見，檢方持續蒐證發現，楊文虎胞兄楊文海也涉及串滅證，且知悉詐貸資金流向印度，今天搜索約談楊文海到案，檢方聲押禁見獲准，楊文海也是此案收押第22人。 

北院裁定指出，楊文海是星榮物流員工，且潤寅與星榮公司有業務往來，是楊文海牽線，楊文海有實際負責遞送不實提單至潤寅公司之情形。

且有證人證稱，楊文海知道遞送至潤寅的提單是不正常提單。楊文海為星榮公司業務經理，且為潤寅監察人，也是主嫌楊文虎之兄，有多年進、出口相關業務經驗，知悉星榮公司與潤寅間無「實際」業務往來，其所遞送提單並非真實性，但楊文海未據實陳述。

此外，楊文海曾與共犯蕭良政溝通檢調偵辦此案情形，並與蕭良政及其他同有串證之虞之共犯律師聯繫或見面，且檢調在楊文海住處扣得報廢本案相關提單，堪認被告客觀上有湮滅證據、聯繫證人之行為。

北院指出，本案被害金額鉅大，所犯為最輕本刑3 年以上有期徒刑之罪，若經法院判決有罪，重刑可期，考量本案涉案人數眾多、案情繁雜，案情晦暗危險性較高，而現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人溝通以進行勾串。

因此，衡酌羈押對被告人身自由之限制，及以羈押手段防免被告與共犯勾串，確保司法權行使之有效程度，認有羈押及禁止接見、通信之必要。

福懋前副總黃明堂捲潤寅案收賄千萬被收押。圖／資料照片
福懋前副總黃明堂捲潤寅案收賄千萬被收押。圖／資料照片
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詐貸印度

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