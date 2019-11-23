3歲童撞傷頭不治 父母無罪

2019-11-23 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄報導



高雄市吳姓男童因頭部傷勢致出血、休克身亡，高雄地院審理判父母無罪。 記者賴郁薇／攝影 分享 facebook

吳姓男童因頭部撞傷送醫，出院後十天休克不治，高雄地檢署起訴吳童父母有疏失。高雄地院函詢吳童主治醫師，認為家長未替吳童使用彈性繃帶，與吳童死亡無必然因果關係，判吳童父母無罪，可上訴。

吳童在二○一四年六月時年約三歲，醫院評估為發展遲緩兒，雙下肢無力、容易跌倒。一個月後，吳童因頭部受創，被送往高雄長庚醫院救治，被診斷出左側頂骨骨折及血腫等傷害，住院觀察五天後，七月十九日出院，十天後，吳父發現他沒精神、看似奄奄一息、臉色蒼白，送醫急救卻仍回天乏術。

檢方起訴指出，男童出院時，主治醫師曾叮囑男童父母要用彈性繃帶加壓二星期，才能確保頭部血腫不再擴大。吳童出院後，其父母卻未遵照醫囑，又因照護不周，讓吳童頭部再次受到撞擊，導致他頭皮下大量出血、輕微硬腦膜下腔出血，引發低血溶性休克死亡，依過失致死罪嫌起訴吳童父母。

吳童父母直叫屈，「我們有小心照顧」；男童父親表示，一發覺吳童有異狀時，就立刻送醫急救，否認過失。

吳童父母表示，吳童因病毒感染不能行走，祖父母心急探望後，堅持帶他到宮廟收驚，住持要吳童在水桶泡符水，過程中，吳童一度掙扎，頭部撞上水桶提把，隔天頭部腫起來，就連忙將他送醫看診，醫生說他頭部有血塊，會慢慢自行吸收。

檢方以吳童父母未照醫囑使用彈性繃帶照護男童傷勢起訴兩人，高雄地院法官函詢醫院，主治醫師回函表示，加壓治療只有輔助效果，並不認為家長未替吳童使用彈性繃帶與死因有直接關聯。

判決指出，吳童有發展遲緩病症，平日活動、表達能力均不佳，精神狀況也不如同齡孩童，吳童父母能否在孩子長期健康狀況不佳情形下，提前察覺孩子出現蒼白、無力、喘、心跳加速、全身倦怠等現象，有討論空間。

法官以現有證據無法證明吳童父母有過失行為，且檢察官主張的過失行為與吳童死亡並無因果關係，判吳童父母無罪，可上訴。