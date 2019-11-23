親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

3歲童撞傷頭不治 父母無罪

2019-11-23 00:37聯合報 記者賴郁薇／高雄報導

高雄市吳姓男童因頭部傷勢致出血、休克身亡，高雄地院審理判父母無罪。 記者賴郁薇／...
高雄市吳姓男童因頭部傷勢致出血、休克身亡，高雄地院審理判父母無罪。 記者賴郁薇／攝影
分享

吳姓男童因頭部撞傷送醫，出院後十天休克不治，高雄地檢署起訴吳童父母有疏失。高雄地院函詢吳童主治醫師，認為家長未替吳童使用彈性繃帶，與吳童死亡無必然因果關係，判吳童父母無罪，可上訴。

吳童在二○一四年六月時年約三歲，醫院評估為發展遲緩兒，雙下肢無力、容易跌倒。一個月後，吳童因頭部受創，被送往高雄長庚醫院救治，被診斷出左側頂骨骨折及血腫等傷害，住院觀察五天後，七月十九日出院，十天後，吳父發現他沒精神、看似奄奄一息、臉色蒼白，送醫急救卻仍回天乏術。

檢方起訴指出，男童出院時，主治醫師曾叮囑男童父母要用彈性繃帶加壓二星期，才能確保頭部血腫不再擴大。吳童出院後，其父母卻未遵照醫囑，又因照護不周，讓吳童頭部再次受到撞擊，導致他頭皮下大量出血、輕微硬腦膜下腔出血，引發低血溶性休克死亡，依過失致死罪嫌起訴吳童父母。

吳童父母直叫屈，「我們有小心照顧」；男童父親表示，一發覺吳童有異狀時，就立刻送醫急救，否認過失。

吳童父母表示，吳童因病毒感染不能行走，祖父母心急探望後，堅持帶他到宮廟收驚，住持要吳童在水桶泡符水，過程中，吳童一度掙扎，頭部撞上水桶提把，隔天頭部腫起來，就連忙將他送醫看診，醫生說他頭部有血塊，會慢慢自行吸收。

檢方以吳童父母未照醫囑使用彈性繃帶照護男童傷勢起訴兩人，高雄地院法官函詢醫院，主治醫師回函表示，加壓治療只有輔助效果，並不認為家長未替吳童使用彈性繃帶與死因有直接關聯。

判決指出，吳童有發展遲緩病症，平日活動、表達能力均不佳，精神狀況也不如同齡孩童，吳童父母能否在孩子長期健康狀況不佳情形下，提前察覺孩子出現蒼白、無力、喘、心跳加速、全身倦怠等現象，有討論空間。

法官以現有證據無法證明吳童父母有過失行為，且檢察官主張的過失行為與吳童死亡並無因果關係，判吳童父母無罪，可上訴。

醫師檢察官

相關新聞

悶死8月大重癱女兒 單親爸判3年

2019-11-23 00:43

對司法官「思想檢查」？ 促轉會惹議

2019-11-23 00:29

父母詐貸落跑…潤寅千金涉滅證 禁自聘律師

2019-11-23 00:29

潤寅詐貸再押1人 9波搜索共22人羈押

2019-11-22 22:40

賄選案判刑 竹東鎮長：一定上訴捍衛清白

2019-11-23 00:04

潤寅詐貸案 楊文虎胞兄涉滅證羈押

2019-11-22 23:44

網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 吃上3個月有期徒刑

2019-11-22 22:20

雲林土豆大戰藍綠交鋒 蘇治芬再告國民黨

2019-11-22 20:09

8個月大女嬰因保母疏忽終身重癱 悲傷父悶死後自殘獲救

2019-11-22 20:02

印尼看護聽到密碼 涉嫌偷偷拿走雇主提款卡盜領再放回

2019-11-22 18:28

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10

潤寅詐貸案 監察人楊文海遭聲押禁見

2019-11-22 16:09

3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪

2019-11-22 15:33

潤寅詐貸案 再度約談監察人楊文海不排除聲押禁見

2019-11-22 15:27

韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

2019-11-22 12:53

被控用他廠配方 政德製藥負責人獲無保請回

2019-11-22 12:40

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」

2019-11-22 11:23

潤寅詐貸案第9波搜索 巴西柔術冠軍女涉案80萬交保

2019-11-22 11:07

被控用他廠配方 政德製藥負責人被約談

2019-11-22 00:28

桃立委參選人遭控車禍不認帳 吳文凱喊冤：不實指控

2019-11-22 00:17

彰檢暫緩魏應充執行 竟是「憂」合併定刑在4年3月以下

2019-11-21 22:41

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

台鐵自強號撞小客車 新烏日成功間雙向不通、女駕駛送醫

2019-11-22 22:25

住「超跑特區」壓力山大！不買保險只怕賠一輩子

2019-11-22 11:00

日本老翁來台採寶石失利 滯留36年想回家

2019-11-22 11:38

台鐵新烏日平交道火車撞轎車 疑轎車發生故障駕駛送醫

2019-11-22 23:11

龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難

2019-11-22 14:56

衛生所追蹤未接種幼童 發現5月大女嬰疑遭家暴

2019-11-22 21:33

台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治

2019-11-22 13:45

前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」

2019-11-22 11:23

8個月大女嬰因保母疏忽終身重癱 悲傷父悶死後自殘獲救

2019-11-22 20:02

天外飛來一隻狗 撞壞擋風玻璃好嚇人

2019-11-22 20:07

DVD出租店深夜唱空城計沒人顧 員警進店當起臨時店員

2019-11-22 18:33

金門又見走私新手法 麻花捲袋暗藏大陸香菇

2019-11-22 10:50

她滿足兒子「想吃蟑螂」心願 網友驚喊：真的不行

2019-11-22 11:03

民代爆桃市有「豬哥團隊」 一級主管酒後摸下屬屁股

2019-11-22 14:27

機車與巴士相撞 花蓮女騎士傷重不治

2019-11-22 15:25

女子持利刃闖地下停車場 連砍80多輛機車座墊

2019-11-22 13:08

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47

大肚山又火燒山？民眾驚山頭冒火光幸迅速撲滅

2019-11-22 10:26

半小時內狂報11起瓦斯外洩 疑桶裝瓦斯載運車沿路漏氣

2019-11-22 18:21

妻子和他結婚卻仍與前男友同居 男子請求離婚法院判准

2019-11-22 11:33

18歲男偷嘿咻15歲少女 2週內就溜去她房間做3次

2019-11-22 17:21

急著確認火警地點而分神 彰化消防車爬上分隔島

2019-11-22 14:59

男子約大學女同學飲酒同樂 竟趁機下藥性侵

2019-11-22 16:17

白沙屯拱天宮後方民宅火警 燒廢棄木板延燒祖厝

2019-11-22 10:06

百萬名車鬧脾氣！救援到場又恢復正常 女車主嘆：欠修理

2019-11-22 19:38

韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

2019-11-22 12:53

女童趕合唱團比賽卻錯過公車 求助三峽警即時送達會場

2019-11-22 20:06

3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪

2019-11-22 15:33

獨／工程師結交正妹網友被騙 獲利不到50元慘遭詐510萬元

2019-11-22 12:19

雲林土豆大戰藍綠交鋒 蘇治芬再告國民黨

2019-11-22 20:09

人夫狠踹妻自稱有起床氣 還撂話要她永遠不能探視小孩

2019-11-22 07:53

潤寅詐貸再押1人 9波搜索共22人羈押

2019-11-22 22:40

通緝見警上門激動持刀架脖 爬上電桿從3樓墜落命危

2019-11-22 22:05

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10

網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 吃上3個月有期徒刑

2019-11-22 22:20

上兵唬爛請假57天躲漢光 還向同袍吸血狠詐50萬

2019-11-22 12:54

潤寅詐貸案第9波搜索 巴西柔術冠軍女涉案80萬交保

2019-11-22 11:07

印尼看護聽到密碼 涉嫌偷偷拿走雇主提款卡盜領再放回

2019-11-22 18:28

影／兩個月詐得一千萬元 詐團幹部不惜以自己帳戶收款

2019-11-22 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top