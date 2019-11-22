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網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 吃上3個月有期徒刑

2019-11-22 22:20聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

網路紅人「吃屎哥」游兆霖今年4月25日，在臉書公開發布文字、影片揚言要「炸總統府」，警方追查到他住家逮人依法送辦，游面對檢察官、法官時，均表示自己是「開玩笑的」，但都不被採信；法院更痛批，游有恐嚇前科、屢屢再犯，犯後否認，依恐嚇公眾罪判他3個月，得易科罰金9萬元。

檢方查，游（26歲）當天下午5點多，在不特定人士均可瀏覽的臉書版面，以公開方式張貼以片表示「我要炸總統府啦」、「我東西跟兄弟都準備好了」，還附上三字經國罵；訊時游否認恐嚇公眾，辯稱自己是開玩笑的，最近壓力大，想引起大家注意。

起訴指出，臉書是提供公眾瀏覽的社群網站，以公開方式散布影片、留言，將迅速傳播為公眾所知悉，勢必造成公眾恐慌，且近年常有隨機殺人、傷害案件發生，游的發文會使不特定人瀏覽後，因憂慮有人計劃殺害不特定人，將造成社會混亂、時局動盪及人心浮動，進而身心畏懼。

法院認為，游留言「炸總統府」客觀上以對生命、身體及財產為不法惡害相加之意，且表明轟炸的標的物針對總統府，而總統府內外均有多數公職人員、憲兵，洽公人士，也充斥各機關，是特定及不特定多數人聚集場所，公眾往來頻繁，若遭恐怖攻擊經造成嚴重損失。

游發布的文字、影片均為公開，其對不特定公眾恐嚇行為明確，不採信游稱「只是開玩笑」的辯詞；法院審酌，游先前才因恐嚇案執行完畢，又再次用類似手法恐嚇公眾，顯然不見改過，無視法律的嚴厲禁制，屢屢再犯，應加重其刑，依恐嚇公眾罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

游兆霖揚言炸總統府被逮，法院依恐嚇公眾罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。...
游兆霖揚言炸總統府被逮，法院依恐嚇公眾罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。圖／報系資料照
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恐嚇總統府檢察官

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