官員涉酒後摸女部屬屁股 桃市府將主動調查

2019-11-22 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市議員黃婉如今天在議會質詢時爆料，市府1名一級主管曾在喝酒之後，摸了女性職員屁股，據悉女方不願留在該部門原職，已經調離；黃披露此事件後，引起市府上下議論，桃市府傍晚發聲明指出，考量類似個案可能因職務關係或為保護自身隱私，難以自行提出檢舉，如有人提出人事時地物等明確指控，市府將主動組成專案小組主動調查。

黃婉如在議會質詢指，市長鄭文燦任內的市府團隊有「豬哥團隊」至少6人，據悉已有2人離開市府團隊，其餘4人局處正副主管都有，有人甚至發展婚外情，進入民事訴訟階段，最後以200萬元和解，鄭文燦事後表示並不知情此事，其餘3人則是曾傳伸鹹豬手等不良紀錄。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，鄭市長成立性別平等辦公室，營造市府職場性平文化的大原則不容挑戰，針對疑似性騷擾案件發生，市府一直都有嚴謹調查機制，同仁如於工作場所遭遇性騷擾，可向各機關成立之「性別歧視申訴委員會」提出申訴，受理申訴後將組成專案小組調查提出調查報告，並經委員會審議對案件做出決議後，視審議結果及情節輕重處分。