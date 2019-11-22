衛生所追蹤未接種幼童 發現5月大女嬰疑遭家暴

2019-11-22 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



一名年輕婦人5個多月前在外地生下一名女嬰，但女嬰一直沒有施打疫苗紀錄，苗栗縣頭份市衛生所投注心力，透過健保等系統追查2 個多星期，今天中午終於透過女嬰外婆將母女接回，但衛生所主任徐春仕及所內人員驚覺小女嬰的臉頰、眼眶紅腫，追問下得知女嬰竟遭生父家暴，協助婦人報警，今晚並由社工安排送母女倆到庇護所安置。

徐春仕指出，這名婦人不到30歲，5個多月前在桃園中壢的一間診所生產，生下的女嬰接受B肝疫苗接種後，婦人未結帳就帶著小孩「落跑」；因婦人與丈夫並未離婚，在外與他人同居生下女嬰，小孩依母姓且出生登記強制登載在頭份夫家。

由於女嬰沒有其他疫苗接種紀錄，時間長達近半年，頭份市衛生所接獲追蹤通報後開始找人，卻發現母女下落不明，徐春仕和所內人員於是透過健保、警政、電信系統多方協尋，還多次找女嬰外婆溝通、勸說，努力想找回母女。