親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

抗爭者是暴徒？那些難以同理香港困境的人們

遭米砂爆「為他墮胎」孫安佐露面親口回應了

衛生所追蹤未接種幼童 發現5月大女嬰疑遭家暴

2019-11-22 21:33聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名年輕婦人5個多月前在外地生下一名女嬰，但女嬰一直沒有施打疫苗紀錄，苗栗縣頭份市衛生所投注心力，透過健保等系統追查2 個多星期，今天中午終於透過女嬰外婆將母女接回，但衛生所主任徐春仕及所內人員驚覺小女嬰的臉頰、眼眶紅腫，追問下得知女嬰竟遭生父家暴，協助婦人報警，今晚並由社工安排送母女倆到庇護所安置。

徐春仕指出，這名婦人不到30歲，5個多月前在桃園中壢的一間診所生產，生下的女嬰接受B肝疫苗接種後，婦人未結帳就帶著小孩「落跑」；因婦人與丈夫並未離婚，在外與他人同居生下女嬰，小孩依母姓且出生登記強制登載在頭份夫家。

由於女嬰沒有其他疫苗接種紀錄，時間長達近半年，頭份市衛生所接獲追蹤通報後開始找人，卻發現母女下落不明，徐春仕和所內人員於是透過健保、警政、電信系統多方協尋，還多次找女嬰外婆溝通、勸說，努力想找回母女。

徐春仕說，女嬰外婆今天中午終於將母女倆從桃園帶到衛生所，但小女嬰的臉頰、眼眶都紅腫，所內人員評估發現有異狀，追問得知出生不到半年的小女嬰竟是遭生父家暴，所內人員兵分2組，一組協助看顧女嬰，另一組陪同婦人向警方報案、聯繫社工；晚間頭份市衛生所已將母女倆送交社工人員帶往庇護所安置。

頭份衛生所人員尋回婦人和女嬰，卻發現女嬰疑遭生父施暴，帶婦人向警方報案。圖／徐春...
頭份衛生所人員尋回婦人和女嬰，卻發現女嬰疑遭生父施暴，帶婦人向警方報案。圖／徐春仕提供
分享
頭份衛生所人員尋回婦人(左)和女嬰，卻發現女嬰疑遭生父施暴。圖／徐春仕提供
頭份衛生所人員尋回婦人(左)和女嬰，卻發現女嬰疑遭生父施暴。圖／徐春仕提供
分享
出生不到半年的小女嬰疑遭生父家暴，臉頰和眼眶紅睡，被頭份衛生所人員查覺異狀。圖／...
出生不到半年的小女嬰疑遭生父家暴，臉頰和眼眶紅睡，被頭份衛生所人員查覺異狀。圖／徐春仕提供
分享

衛生所疫苗

相關新聞

8個月大女嬰因保母疏忽終身重癱 悲傷父悶死後自殘獲救

2019-11-22 20:02

雲林土豆大戰藍綠交鋒 蘇治芬再告國民黨

2019-11-22 20:09

官員涉酒後摸女部屬屁股 桃市府將主動調查

2019-11-22 22:04

印尼看護聽到密碼 涉嫌偷偷拿走雇主提款卡盜領再放回

2019-11-22 18:28

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10

潤寅詐貸案 監察人楊文海遭聲押禁見

2019-11-22 16:09

潤寅詐貸案 再度約談監察人楊文海不排除聲押禁見

2019-11-22 15:27

韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

2019-11-22 12:53

被控用他廠配方 政德製藥負責人獲無保請回

2019-11-22 12:40

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」

2019-11-22 11:23

潤寅詐貸案第9波搜索 巴西柔術冠軍女涉案80萬交保

2019-11-22 11:07

被控用他廠配方 政德製藥負責人被約談

2019-11-22 00:28

桃立委參選人遭控車禍不認帳 吳文凱喊冤：不實指控

2019-11-22 00:17

彰檢暫緩魏應充執行 竟是「憂」合併定刑在4年3月以下

2019-11-21 22:41

詐欺犯待爽監還脫逃半年 縮刑將歸零打回一般監獄

2019-11-21 21:57

把上門洗頭的鄰居捅到腸子跑出來 母籲法官：醫好再放

2019-11-21 20:06

影／政德製藥老董涉竊取商業機密 移送北檢偵訊

2019-11-21 19:23

鈔票是你的？他陰錯陽差收下4千元不願歸還GG了

2019-11-21 18:55

台南檢調警麻豆查賄 工會發起人裁押禁見

2019-11-21 18:25

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

2019-11-21 17:11

魏應充涉違反食安及詐欺 台中高分院合併定刑4年8月

2019-11-21 17:10

政德製藥竊取東洋藥品技術 負責人李成輝遭約談

2019-11-21 16:57

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30

住「超跑特區」壓力山大！不買保險只怕賠一輩子

2019-11-22 11:00

日本老翁來台採寶石失利 滯留36年想回家

2019-11-22 11:38

「給妳10萬跟我做愛」 竊賊起色心一聽她60歲回神道歉

2019-11-22 00:10

龍炮幫肆虐淡水一整夜 居民驚恐緊閉門窗避難

2019-11-22 14:56

前北市廉政委員 按鈴控告柯文哲陽明山開發案「偽造文書」

2019-11-22 11:23

桃立委參選人遭控車禍不認帳 吳文凱喊冤：不實指控

2019-11-22 00:17

台中發生工安意外 一工人摔落送醫不治

2019-11-22 13:45

外送員車禍身亡 1家罰500元 1家罰不到

2019-11-21 23:42

彰檢暫緩魏應充執行 竟是「憂」合併定刑在4年3月以下

2019-11-21 22:41

金門又見走私新手法 麻花捲袋暗藏大陸香菇

2019-11-22 10:50

民代爆桃市有「豬哥團隊」 一級主管酒後摸下屬屁股

2019-11-22 14:27

8個月大女嬰因保母疏忽終身重癱 悲傷父悶死後自殘獲救

2019-11-22 20:02

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47

大肚山又火燒山？民眾驚山頭冒火光幸迅速撲滅

2019-11-22 10:26

女子持利刃闖地下停車場 連砍80多輛機車座墊

2019-11-22 13:08

妻子和他結婚卻仍與前男友同居 男子請求離婚法院判准

2019-11-22 11:33

認了！ 森林護管員私帶獵槍入山 竟誤觸走火自傷

2019-11-22 01:16

她滿足兒子「想吃蟑螂」心願 網友驚喊：真的不行

2019-11-22 11:03

半小時內狂報11起瓦斯外洩 疑桶裝瓦斯載運車沿路漏氣

2019-11-22 18:21

衛生所追蹤未接種幼童 發現5月大女嬰疑遭家暴

2019-11-22 21:33

韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

2019-11-22 12:53

18歲男偷嘿咻15歲少女 2週內就溜去她房間做3次

2019-11-22 17:21

白沙屯拱天宮後方民宅火警 燒廢棄木板延燒祖厝

2019-11-22 10:06

警匪槍戰連轟26槍 歹徒陳屍駕駛座

2019-11-22 00:50

男子約大學女同學飲酒同樂 竟趁機下藥性侵

2019-11-22 16:17

機車與巴士相撞 花蓮女騎士傷重不治

2019-11-22 15:25

獨／工程師結交正妹網友被騙 獲利不到50元慘遭詐510萬元

2019-11-22 12:19

3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪

2019-11-22 15:33

百萬名車鬧脾氣！救援到場又恢復正常 女車主嘆：欠修理

2019-11-22 19:38

人夫狠踹妻自稱有起床氣 還撂話要她永遠不能探視小孩

2019-11-22 07:53

DVD出租店深夜唱空城計沒人顧 員警進店當起臨時店員

2019-11-22 18:33

天外飛來一隻狗 撞壞擋風玻璃好嚇人

2019-11-22 20:07

銀樓宅配金飾到府 一送到就被搶

2019-11-22 00:37

急著確認火警地點而分神 彰化消防車爬上分隔島

2019-11-22 14:59

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10

上兵唬爛請假57天躲漢光 還向同袍吸血狠詐50萬

2019-11-22 12:54

雲林土豆大戰藍綠交鋒 蘇治芬再告國民黨

2019-11-22 20:09

影／兩個月詐得一千萬元 詐團幹部不惜以自己帳戶收款

2019-11-22 11:30

潤寅詐貸案第9波搜索 巴西柔術冠軍女涉案80萬交保

2019-11-22 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top