8個月大女嬰因保母疏忽終身重癱 悲傷父悶死後自殘獲救

2019-11-22 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



33歲陳姓男子與妻離婚後獨力扶養8個月大女兒，卻因保母疏忽，女兒趴睡不慎窒息，送醫救起仍四肢癱瘓，雙方雖和解，陳卻身心俱疲，惶恐女兒未來無人照顧，今年1月12日先餵藥使女兒昏迷，隨後將其悶死，陳再自殘獲救；新竹地院合議庭認為，陳不捨愛女受苦才下手殺害女兒，行為雖不法，動機卻是出自善意，允以減刑，依成人故意對兒童犯殺人罪判陳有期徒刑3年。

判決書指出，陳男獨自扶養8個月大的女兒，因無暇照顧，將其託給無照的陳姓保母；去年8月，女兒在保母家趴睡窒息，雖送醫救活，卻造成四肢癱瘓、無法自主呼吸、嚴重癲癇，保母涉業務過失致重傷害，賠款20萬元獲陳男撤告，檢方給予不起訴處分。

事後，陳男將女兒接回家照顧，不料，陳因照顧女兒導致身心俱疲，加上女兒病情遲未好轉，惶恐未來女兒無人照料，又捨不得女兒受苦，便萌生殺意；今年1月12日在女兒鼻胃管灌食抗癲癇藥，使其昏迷，再以手掌悶住口鼻悶死女兒，隨後打電話報警，謊稱女兒趴睡窒息。

檢方相驗時，陳男對女兒死因沒意見，卻引起檢方懷疑，認為重癱的女兒不太可能會自主翻身趴睡，決定3日後解剖確認死因；解剖當天，陳飽受兩心譴責，先以LINE向弟弟交代殺害女兒的經過與遺言，隨後持刀自殘，遭附近民眾發現，報警送醫，救回一命。

法官審理時，陳男坦承犯行，合議庭法官認為，陳男本應善盡人父之責照顧女兒，卻任意剝奪對方的生存權利，念在女兒因意外重癱，陳是主要照顧者，面臨的心理壓力與煎熬常人無法想像，且犯案動機是不捨女兒重癱受苦，與一般謀財害命、逞凶鬥狠不同，考量陳坦承犯行，深感悔悟，審酌依成人故意對兒童犯殺人罪判有期徒刑3年。

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