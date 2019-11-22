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印尼看護聽到密碼 涉嫌偷偷拿走雇主提款卡盜領再放回

2019-11-22 18:28聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

來台工作的印尼籍看護工「阿悠」，陪照護的陳姓老婦就醫時得知老婦提款卡密碼，事後偷偷取走提款卡涉嫌盜領7000元，再把提款卡放回去；陳婦女兒發現異常提款記錄，得知阿悠所為報警。基隆地檢署偵訊時阿悠認罪，依詐欺罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，阿悠今年6月25日來台受雇擔任看護工，與照護對象陳姓老婦在中正區正義路住處同住；今年9月19日阿悠陪陳姓老婦到基隆長庚醫院就醫，陳婦要用銀行金融卡提款，但因為忘記密碼，所以打電話向家人詢問，陪在身旁的阿悠聽到並默記密碼。

今年9月23日上午，阿悠在住處擅自拿取陳婦的提款卡，帶去信二路一家超商內的自動櫃員機，插入提款卡後輸入正確密碼，成功領出7000元；得手後，她操作超商ibon匯出6500元，另外購物花了200元，然後回家把提款卡放回原處。

陳婦的女兒帶媽媽的存摺到銀行補登交易記錄時，察覺這筆7000元提款有異，得知被阿悠盜領報警，起出花剩的300元，警方偵詢後依竊盜罪嫌將阿悠送辦。

檢方偵訊時，阿悠坦承盜領陳婦存款，與陳婦女兒證述相符；另檢視存摺影本、超商監視器畫面、超商ibon匯款資料等物證，認定阿悠觸法。由於阿悠擅取陳婦提款卡，到超商櫃員機提款後即放回原處，意在領錢而非竊取提款卡，改依詐欺罪嫌聲請簡易判決處刑。

來台工作的印尼籍看護工「阿悠」，得知照護老婦提款卡密碼後，持提款卡涉嫌盜領700...
來台工作的印尼籍看護工「阿悠」，得知照護老婦提款卡密碼後，持提款卡涉嫌盜領7000元，檢方偵結，依詐欺罪嫌聲請簡易判決處刑。記者邱瑞杰／攝影
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盜領看護基隆竊盜

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