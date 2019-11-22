18歲男偷嘿咻15歲少女 2週內就溜去她房間做3次

2019-11-22 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園1名剛滿18歲的張姓男子經臉書認識15歲少女，聊過幾次就約出見面並迅速成為男女朋友，張明知對方未成年，卻仍按耐不住，2個禮拜內就去少女家，在她房間發生3次性行為；對方爸爸得知後勃然大怒，拒絕原諒請求從重量刑，但法院考量張年輕、無前科，依妨害性自主判他4個月、緩刑5年。

檢方起訴指出，張男透過臉書認識少女，但明知對方才國三、年僅15歲，2人仍展開交往成為男女朋友，去年6月10日至22日，2個禮拜內就到少女住家，以不違背對方意願下，接連發生3次性行為，後來被少女母親察覺有陌生人，一問之下才發現女兒交男友，還發生關係。

檢方訊時張均坦承犯行，另有少女驗傷報告佐證；法院認為，張男為逞一己私慾，明知女友未滿16歲，屬於身心未成熟的少女，對於男女之事尚屬於懞懂階段，所為實屬不該，加上少女父親當庭表示不願意和他和解，希望法院從重量刑。