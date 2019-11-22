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現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

18歲男偷嘿咻15歲少女 2週內就溜去她房間做3次

2019-11-22 17:21聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名剛滿18歲的張姓男子經臉書認識15歲少女，聊過幾次就約出見面並迅速成為男女朋友，張明知對方未成年，卻仍按耐不住，2個禮拜內就去少女家，在她房間發生3次性行為；對方爸爸得知後勃然大怒，拒絕原諒請求從重量刑，但法院考量張年輕、無前科，依妨害性自主判他4個月、緩刑5年。

檢方起訴指出，張男透過臉書認識少女，但明知對方才國三、年僅15歲，2人仍展開交往成為男女朋友，去年6月10日至22日，2個禮拜內就到少女住家，以不違背對方意願下，接連發生3次性行為，後來被少女母親察覺有陌生人，一問之下才發現女兒交男友，還發生關係。

檢方訊時張均坦承犯行，另有少女驗傷報告佐證；法院認為，張男為逞一己私慾，明知女友未滿16歲，屬於身心未成熟的少女，對於男女之事尚屬於懞懂階段，所為實屬不該，加上少女父親當庭表示不願意和他和解，希望法院從重量刑。

法院審酌，張男無前科，犯案時年僅18歲，年紀尚輕，一時受情慾所惑，考量他坦承犯行，有打算和解的意願，認為經過這次偵查、審理階段已經得到相當教訓，依3個對14歲以上未滿16歲女子性交罪，各判他2個月，合併執行4個月，緩刑5年，得參加法治教育2場。

張男和少女發生3次性行為，法院考量他年輕、無前科，依3個對14歲以上、未滿16歲...
張男和少女發生3次性行為，法院考量他年輕、無前科，依3個對14歲以上、未滿16歲女子性交罪判處4個月，緩刑5年，得參加法治教育2場。示意圖／ingimage
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性行為妨害性自主

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