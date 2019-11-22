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現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

要「深海閻王」提供薪資證明 法官：否則用基本工資判

2019-11-22 16:47聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

自稱是明朝皇帝朱元璋後代的前台北市光信里長朱雪璋，不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁，2016年2月設局砍斷王的腳筋，刑事部分二審依重傷害未遂罪判朱雪璋6年徒刑；民事部分，王毓霖對朱雪璋等16人求償3837萬元，台北地方法院今天開庭，朱雪璋等人均未到庭，王毓霖委任律師出庭，法官要求王的律師盡速提供薪資所得和憑據，否則只能以基本工資來判。

王毓霖向朱雪璋、朱的妻子等16人求償財產損害、精神慰撫金等3837萬元。法院開庭，法官要求王的律師盡速提供薪資所得，且如何證明王是武術教練，不然無法評估王的損害，如果再不提出，就只能用基本工資來計算，「這樣錢會很少喔」。

王的律師指出，刑事審理時有提供王的薪水袋，他目前開武術道館維生，會盡速和當事人確認後陳報；王毓霖先前已接受台大醫院鑑定，律師另外建請法院再送國泰醫院鑑定王的勞動力減損。

法官不認同律師說法，表示若兩個鑑定報告不一樣，「那我是要採取哪一個？」難道不滿意某醫院鑑定，就要求送另一家醫院鑑定，再不滿意是不是要送第三家，「這樣就是在找自己的麻煩」，她沒有辦法認定哪一家醫院鑑定才是對的。法官指出，若王對台大鑑定報告認為有疑義，應該點出台大的報告哪裡有缺失，可以再請台大補充說明。

另外，因為朱雪璋等16名被告中有多人處所不明，開庭通知多次被退回，也無法確認是否合法送達，王的律師聲請對16名被告全體公示送達。法官諭知12月20日下午3點10分再開庭。

檢方起訴指出，朱雪璋不滿王毓霖在他道館外挖鼻孔挑釁，2016年2月16日下午透過臉書，對王毓霖、蔡櫂全等人下戰帖，邀約他們在當晚12點前，到自己開設的正心道場比武竟設局邀約比武，朱雪璋卻在比武之前，指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，並派2名徒弟守門，過程全被監視器拍下。

王毓霖一方人馬晚間10點多抵達道場，朱雪璋僅同意王毓霖、蔡櫂全，以及2人指定的詹姓武術裁判等3人進入，3人誤以為朱要切磋武術，跟隨朱進入地下室的道場後，朱便指示手下，將道場大門鎖上，並呼叫朱妻從後門放黑衣人進入，分持球棒、木劍等武器，圍攻王毓霖等人，最後他持刀械砍斷王的腳筋。一審依重傷害罪判朱6年徒刑，二審撤銷原判決，改依重傷害未遂罪判刑6年，目前案件仍在最高院審理中。

朱雪璋。本報資料照片
朱雪璋。本報資料照片
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王毓霖。本報資料照片
王毓霖。本報資料照片
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朱雪璋台大醫院薪資

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