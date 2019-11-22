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現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

生意機會泡湯！他提20公升汽油燒死朋友 重判無期徒刑

2019-11-22 16:10聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市李姓男子因陳姓友人承諾生意機會卻食言，萌生忿恨情緒，去年12月深夜提20公升九二無鉛汽油，徘徊陳男住的鐵皮屋外，沿房屋四周潑灑汽油，隨後點打火機引燃汽油，導致屋內陳男受困火海，救出時全身80%以上2至3度燙傷，送醫急救仍宣告不治。高雄地院今下午宣判，涉嫌縱火的李男遭判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

事發當晚，52歲李男縱火後，還在現場略帶酒意地說「火是我放的」，身上還飄散濃濃的汽油味，警方隨即將他逮捕，並調閱周遭監視器，發現李男確實將汽油淋在民宅周邊並引火。高市消防局火調判斷，火場確實遭潑汽油點火。高雄地檢署偵結，從重依殺人罪嫌起訴李男。

起訴指出，李男與陳姓死者是朋友關係，只是一時不滿陳曾承諾提供生意機會卻未履行，心生怨恨，去年12月日深夜，先到鹽埕區建國四路某加油站買92汽油、裝滿20公升水桶，再到鼓山區友人家飲酒聊天，隔天凌晨3點50分左右，他再提著汽油到陳男鐵皮民宅住處外，將汽油潑灑鐵皮屋周圍，隨即點火引燃，導致陳男被救出時全身80%以上2至3度燙傷，送醫院急救仍不治。

高雄地院今下午一審宣判，依殺人罪判處李男無期徒刑、褫奪公權終身，並判李男應賠償死者家屬75萬元至100萬元不等賠償金，共應賠償254萬4750元，可上訴。

高雄市李姓男子與陳姓友人起嫌隙，竟提20公升汽油縱火燒死朋友，遭高雄地院依殺人罪...
高雄市李姓男子與陳姓友人起嫌隙，竟提20公升汽油縱火燒死朋友，遭高雄地院依殺人罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。記者賴郁薇／翻攝
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殺人縱火加油站

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