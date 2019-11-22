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潤寅詐貸案 監察人楊文海遭聲押禁見

2019-11-22 16:09聯合報 記者賴佩璇／即時報導

檢調偵辦潤寅詐貸案，台北地檢署昨兵分6路搜索並約談3名星榮物流員工，訊後均諭令交保。據悉，因有人供出潤寅監察人楊文海曾從星榮夾帶文件返回潤寅，今再度傳喚他到案說明並搜索住處；由於楊先前曾以20萬元交保，檢方訊後認為涉重罪且有串證之虞，當庭逮補向法院聲押禁見。

據調查，潤寅負責人楊文虎、王音之從2012年起至2019年，透過業務經理張力方聯繫上市櫃公司，同時出面向銀行貸款，再由會計林奕如負責作帳、財務經理負責製作會計傳票，3人假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據，再將債權轉給銀行貸款。

等銀行向台化、福懋等公司照會時，姜祖明、謝春發明知是虛偽交易，卻誆騙銀行支付應收帳款，讓潤寅詐貸350億元，有14家銀行受害，其中以王道銀行損失慘重。

今年6月21日，檢調發動首波約談行動，諭令秘書林奕如60萬元交保、財務莊淑芬50萬元交保、員工陸敬瀛30萬元交保、監察人楊文海20萬元交保，4人均限制出境出海，並對楊文虎夫婦發布通緝，陸續傳喚多名被告到案，截至今共21人收押禁見。

檢調昨發動第9波搜索行動，主要是釐清星榮物流負責人蕭良政（在押），有無指示員工協助配合不法。星榮物流員工其中1人竟是曾獲國際賽事冠軍的巴西柔術高手沈秉誼，訊後被依違反銀行法命以80萬元交保，另2名女員工李宜珊、曾淑萍，各以30萬元交保。

沈秉誼於2015至2017年間獲得香港巴西柔術賽等多個國際賽事冠軍，曾被媒體譽為「巴西柔術第一女」。她前年從星榮物流公司離職後，星榮被懷疑涉嫌配合潤寅製作不實交易文件，因此將沈秉誼約談到案。

據悉，昨天有被告供出楊文海曾從星榮物流公司夾帶文件返回潤寅，因此今再度傳喚他到案說明並搜索住處；由於楊先前曾以20萬元交保，檢方訊後認為涉重罪且有串證之虞當庭逮補，向法院聲押禁見。

檢調偵辦潤寅詐貸案，台北地檢署因有人供出潤寅監察人楊文海曾從星榮夾帶文件返回潤寅...
檢調偵辦潤寅詐貸案，台北地檢署因有人供出潤寅監察人楊文海曾從星榮夾帶文件返回潤寅，今再度傳喚他到案說明並搜索住處；訊後認為涉重罪且有串證之虞，當庭逮補向法院聲押禁見。圖／報系資料照片
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詐貸通緝

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