影／真實案例改編 中檢反賄微電影張晨光侄子操鏡

2019-11-22 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



獨一無二的反賄選微電影首映會！台中地檢署今公布「不賄。是你」改編真人真事的查賄案例，並由知名演員張晨光侄子、台中地檢署檢察官張凱傑擔任導演、編劇與剪輯，10分鐘影片傳遞反賄選與檢警夙夜辦案的精神，其中演員多由檢察官與觀護人粉墨登場，演活劇中在地里長與立委角色，顛覆外界刻板的嚴肅形象。

「不賄。是你」微電影劇情改編自真人真事賄選案，劇情講述熱愛里民的里長伯，在立委大選前接獲轄區立委候選人一份裝滿現金、水果禮盒的「大禮」，里長與妻子不願違背良心與道德，勇敢拿起電話檢舉，並由台中地檢署團隊成功查賄，將賄選立委繩之以法，里長領到1千萬元的檢舉獎金故事。

台中地檢署今隆重舉行「不賄。是你」反賄選微電影首映會，現場印製專屬背板，宛如小型電影院。該劇為台中地檢署自編、自導、自演、自拍、自剪，由張凱傑檢察官擔任導演並參與編劇、後製，由台中地檢署檢察長陳宏達、檢察官林依成、黃嘉生、林俊言、温雅惠、白惠淑、侯詠琪及觀護主任張秋遠等人演出。

「不賄。是你」微電影民眾可在台中地檢署官網、臉書粉絲頁觀賞，影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=Cq6bNZ6oIy8&feature=youtu.be。