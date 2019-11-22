3歲童顱內出血亡 父母挨控過失致死 逆轉判無罪

2019-11-22 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市3歲吳姓男童在2014年因頭部撞傷血腫送醫，出院後10天因硬腦膜下腔出血併發休克不治身亡，高雄地檢署認為，吳童父母疏於遵循醫囑，未利用彈性繃帶替男童頭部傷處加壓、控制傷勢，才導致吳童身亡，依過失致死罪嫌起訴吳童父母。然而，高雄地院函詢吳童主治醫師，得到回覆是「家長未替吳童使用彈性繃帶，與吳童死亡無必然因果關係」，判吳童父母無罪，可上訴。

3歲的吳童在2014年6月間，經醫院評估為發展遲緩兒，導致雙下肢無力、容易跌倒。時隔1個月，吳童因頭部受創，被送往長庚醫院救治，被診斷出左側頂骨骨折，合併腱帽膜下出血及血腫等傷害，住院觀察5天後，在7月19日出院，卻在7月29日下午，被父親發現他沒精神、看似奄奄一息、臉色蒼白，趕緊實施心肺復甦術並送醫急救，卻仍不幸回天乏術。

檢方起訴指出，當初男童出院時，主治醫師曾特意叮囑男童父母要用彈性繃帶加壓2星期，才能確保頭部血腫不再擴大。然而，吳童出院後，其父母卻未遵照醫囑使用彈性繃帶照料他，又在不詳時間、地點，因父母照護不周，讓吳童頭部再次受到撞擊，導致他左側顳、額、頂及枕部瀰漫性頭皮下大量出血、輕微硬腦膜下腔出血，引發低血溶性休克死亡，依過失致死罪嫌起訴吳童父母。

然而，吳童父母直叫屈，「我們有小心照顧，不知道哪裡有過失」；男童父親表示，當一發覺吳童有異狀時，就立刻送醫急救，否認過失。

吳童父母表示，吳童因病毒感染不能行走，祖父母心急探望後，堅持帶他到宮廟收驚，住持要吳童在水桶泡符水，過程中，吳童一度掙扎，導致左側頭部撞上水桶提把，隔天頭部腫起來，就連忙將他送醫看診，醫生說他頭部有血塊，會慢慢自行吸收。經醫師專業評估，判斷男童傷勢出血位置與撞到水桶提把的傷處吻合。

檢方起訴認為，吳童父母未照醫矚使用彈性繃帶照護男童傷勢，以致過失致死。業經高雄地院審理，法官函詢長庚醫院確認，主治醫師回函表示，加壓治療只有輔助效果，並不認為家長未替吳童使用彈性繃帶與死因有直接關聯。

高雄地院法官再指，吳童有發展遲緩病症，平日活動、表達能力均不佳，精神狀況也不如同齡孩童，吳童父母能否在孩子長期健康狀況不佳情形下，提前察覺孩子出現蒼白、無力、喘、心跳加速全身倦怠等現象，也有討論空間。