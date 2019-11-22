潤寅詐貸案 再度約談監察人楊文海不排除聲押禁見

2019-11-22 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



檢調昨發動第9波搜索行動，主要是釐清星榮物流負責人蕭良政（在押），有無指示員工協助配合不法。圖／報系資料照片 分享 facebook

檢調偵辦潤寅詐貸案，台北地檢署昨兵分6路搜索並約談3名星榮物流員工，訊後均諭令交保。據悉，因有人供出潤寅監察人楊文海從曾從星榮夾帶文件返回潤寅，今再度傳喚他到案說明；由於楊先前曾以20萬元交保，檢方訊後不排除向法院聲押禁見。

據調查，潤寅負責人楊文虎、王音之從2012年起至2019年，透過業務經理張力方聯繫上市櫃公司，同時出面向銀行貸款，再由會計林奕如負責作帳、財務經理負責製作會計傳票，3人假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據，再將債權轉給銀行貸款。

等銀行向台化、福懋等公司照會時，姜祖明、謝春發明知是虛偽交易，卻誆騙銀行支付應收帳款，讓潤寅詐貸350億元，有14家銀行受害，其中以王道銀行損失慘重。

今年6月21日，檢調發動首波約談行動，諭令秘書林奕如60萬元交保、財務莊淑芬50萬元交保、員工陸敬瀛30萬元交保、監察人楊文海20萬元交保，4人均限制出境出海，並對楊文虎夫婦發布通緝，陸續傳喚多名被告到案，截至今共21人收押禁見。

檢調昨發動第9波搜索行動，主要是釐清星榮物流負責人蕭良政（在押），有無指示員工協助配合不法。星榮物流員工其中1人竟是曾獲國際賽事冠軍的巴西柔術高手沈秉誼，訊後被依違反銀行法命以80萬元交保，另2名女員工李宜珊、曾淑萍，各以30萬元交保。

沈秉誼於2015至2017年間獲得香港巴西柔術賽等多個國際賽事冠軍，曾被媒體譽為「巴西柔術第一女」。她前年從星榮物流公司離職後，星榮被懷疑涉嫌配合潤寅製作不實交易文件，因此將沈秉誼約談到案。

據悉，昨天有被告供出楊文海從曾星榮物流公司夾帶文件返回潤寅，因此今再度傳喚他到案說明；由於楊先前曾以20萬元交保，檢方訊後不排除向法院聲押禁見。