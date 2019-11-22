民代爆桃市有「豬哥團隊」 一級主管酒後摸下屬屁股

2019-11-22 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩日前爆出遭性騷疑雲，桃園市議員黃婉如今天也在議會質詢時爆料，指市長鄭文燦任內的市府團隊主管，至少有6人素行不良，猶如「豬哥團隊」，其中1人甚至在黃湯下肚後，涉嫌性騷摸了女下屬屁股，事後辯稱是「鼓勵、關懷」，該名女下屬目前調離該單位，黃婉如直指，法規對受害人不公，「為何都是女性調離單位，男性都還屹立不搖？」要市長鄭文燦審慎處理。

黃婉如質詢時並未透露姓名與局處單位，表示「點到為止」，若指名道姓恐會傷害到兩個家庭；對此，鄭文燦強調，就算當事人沒有檢舉，有人提出人事時地物等資料，市府性平委員會會組專案小組主動調查，視情節輕重處分性騷擾者，但也強調議員質詢不應捕風捉影，市府營造性平職場的原則不容挑戰。

黃婉如今天到議會進行市政總質詢，她先虧一下市長鄭文燦中午雖不喝酒，但公務行程完之後還是會在外面博感情喝兩杯，但仍時常凌晨一、兩點看到市長回覆LINE訊息關心市政，但市府卻傳出不好的傳聞，「市府團隊卻有豬哥團隊」，是幾粒屎壞了一鍋粥。

黃問人事處長黃新雛若有市府同仁被男性同事涉嫌騷擾，怎麼處理？人事處長回應，個機關都有性騷擾防治委員會去處理，同仁若有反映的話，會有專責小組處理這件事。

黃婉如認為，性平相關法規對女性很不公平，法令裡面要受害人本身提出檢舉，但對方又牽涉到這是長官，接著就說「市府有某長官喝了酒回去，對他部屬摸屁股」，事後長官解釋是對她的鼓勵關懷，她不滿直言「鼓勵要摸到屁股嗎？要關懷了不起就拍拍肩膀」。

黃還透露，市府有一級主管以前曾在區公所服務，他的辦公室要兩道門，是因為有感情糾紛跟人家搞不清楚關係所致，此事區公所眾所皆知，她要鄭文燦多關心部屬，正任內至少就有6名這樣的長官，一人已經離職、一人已在處理中，要市長好好調查了解，也希望社會局找適當心理諮商師，替受害女性心理輔導。