噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

2019-11-22 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市3歲鄧姓女童今年初慘遭空氣噴槍奪命，女童生父鄺姓男子遭檢方依過失致死罪嫌起訴，但女童生母鄧姓女子堅決指控他不想給母女名分，有意圖殺人。鄧女委任律師王子浩具證表示，畫面顯示，鄺男持噴槍鑽入車內右前座後不久，鄧童指部就從鄺男腋下處垂落；法官今上午開準備庭時，慢速播放勘驗監視畫面，驚呼「天啊！好像真的有」，目前認定垂落的是「不明物體」。

律師王子浩當庭表示，在關鍵畫面12分10秒處，鄺男右手拿噴槍伸入車內右前座按壓噴槍，噴槍位置約莫落在鄧童頭部高度。然而，法官認為，由於鄺男身軀幾乎擋住車內畫面，看不出他當時有按壓動作。

王子浩再指，鄺男接近汽車右前座過後1分鐘，也就是關鍵畫面13分24秒處，若用慢速播放，可以看見鄧童指部在鄺男左側腋下處晃動。這時，法官當庭指示庭務員協助放慢訴勘驗影片，瞬間驚呼「天啊！好像真的有」，發現鄺男左側腋下處，有肉色物體晃動。

法官仔細來回勘驗慢速畫面將近40分鐘，不敢輕忽。鄧女辯護方認為，該肉色物體就是鄧童手指，但法官認為難以斷定，僅讓書記官加註，鄺男左側腋下處有「不明物體」晃動。

王子浩再舉證指出，鄧童遺體解剖後，體內驗出有嗜睡副作用的抗組織胺藥物成分；鄧童生前曾因身體不適就診，但經詢問當時看診、開藥的阮綜合醫院，確認當初開給鄧童的藥劑中，並無抗組織胺成分，懷疑鄧童在案發前遭餵食藥物。然而，法官認為現有證據不足以證明鄺男有私下餵藥行為。

鄺姓男子遭控今年1月帶3歲女兒到左營區某加油站洗車，並使用空氣噴槍清潔時，不慎害女兒遭高壓氣體灌入體內死亡。鄺今年5月被依過失致死罪嫌起訴，他還涉另案侵占客戶款項，遭判2年半定讞，目前入獄服刑中，噴槍案出庭均是借提出庭，待結束後還押。