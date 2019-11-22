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陽明山保變住開發案 柯文哲挨告包庇護航「偽造文書」

2019-11-22 11:23聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市府廉政透明委員會委員、北市立委參選人方儉，今天上午針對「陽明山保變住六之六開發案」，到士林地檢署控告台北市長柯文哲偽造文書，使用已被撤銷的許可證，核發給重劃會，違法開挖汙水下水道，讓私地主蓋地，恐造成土石流，危害下游居民生命安全

方儉控告對象除柯文哲，還有北市府大地工程處長池蘭生、時任都發局長林洲民、時任工務局衛生下水道工程處長陳世浩、時任地政局土地開發總隊長、現職副總隊長范乾峯。

方儉表示，柯文哲擔任第一任台北市長時，沒有動陽明山保變住六之六開發案，第二任卻讓此案重新復活；去年發現北市府告訴當地重劃區私地主，「若我們接好汙水管線，你們就可以動工蓋房子」。

方儉痛批，這完全違法，因該處過去經工程評估，地形高地起伏太大，不可蓋汙水管線，否則將造成土石流，危害下游居民安全；2001年納莉颱風侵台，已造成4死1傷，「這是傷天害理的事，特別現在全球暖化，氣候變遷」。

方儉指出，經查發現北市府工務局新建工程處，在去年7月核發給重劃會汙水下水道工程道路挖掘許可證，不過，該證早在2007年被作廢，等於市府公務員偽造文書，包括池蘭生、林洲民、陳世浩及柯文哲。

方儉還批，柯文哲面對議員黃毓芬質詢此案時，拚命抓耳毛腮，最應該被譴責，身為台北市長，領納稅錢，現在還辦民眾黨搞選務，至少韓國瑜還請假，「你有沒有用北市府公共電話，做你民眾黨務事情」，黨政不分，為了民眾黨資金，不敢跟郭台銘要錢，還有雙子星案、社子島案，大量引進土地開發。

方儉重申，這次參選動機，就是為了此案，「要讓民眾知道我們選出什麼樣的市長」。

方儉指出，陽明山保變住六之六開發案，面積達54.76公頃，約2個大安森林公園面積大；開挖的58萬立方公尺，部分範圍屬於坡度30以上，附近住戶有5000人以上，是大社區別墅。

前北市府廉政透明委員會委員、北市立委參選人方儉，今天上午到士林地檢署控告台北市長...
前北市府廉政透明委員會委員、北市立委參選人方儉，今天上午到士林地檢署控告台北市長柯文哲，以及及數名市府官員偽造文書。記者蔡翼謙／攝影
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北市方儉柯文哲

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