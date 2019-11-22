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潤寅詐貸案第9波搜索 巴西柔術冠軍女涉案80萬交保

2019-11-22 11:07聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，昨發動第9波搜索行動，主要是釐清星榮物流負責人蕭良政（在押），有無指示員工協助配合不法。檢調兵分6路搜索並約談3名捲入潤寅案的星榮物流員工，其中1人竟是曾獲國際賽事冠軍的巴西柔術高手沈秉誼，訊後被依違反銀行法命以80萬元交保，另2名女員工李宜珊、曾淑萍，各以30萬元交保。

據調查，潤寅負責人楊文虎、王音之從2012年起至2019年，透過業務經理張力方聯繫上市櫃公司，同時出面向銀行貸款，再由會計林奕如負責作帳、財務經理負責製作會計傳票，3人假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據，再將債權轉給銀行貸款。

等銀行向台化、福懋等公司照會時，姜祖明、謝春發明知是虛偽交易，卻誆騙銀行支付應收帳款，讓潤寅詐貸350億元，有14家銀行受害，其中以王道銀行損失慘重。

檢方過濾通訊軟體對話發現，曾任法官的律師黃呈熹涉居間教唆滅證，月前命黃以100萬元交保；另聲押禁見林奕如、莊淑芬、張力方、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢、水果行老闆蕭炯桂等人獲准。

王音之為了讓詐貸能持續，吸收蕭炯桂充當白手套，另外打點南亞塑膠、中國人造纖等上市公司，利用送水果名義行賄採購人員，涉及企業貪汙背信罪，檢方聲押中纖營業部主任黃俊義獲准後，循線又查出副總劉永達涉案。

沈秉誼於2015至2017年間獲得香港巴西柔術賽等多個國際賽事冠軍，曾被媒體譽為「巴西柔術第一女」。她前年從星榮物流公司離職後，星榮被懷疑涉嫌配合潤寅製作不實交易文件，因此將沈秉誼約談到案。

詐貸

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