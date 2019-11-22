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人夫狠踹妻自稱有起床氣 還撂話要她永遠不能探視小孩

2019-11-22 07:53聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名人夫染有吸毒惡習，還會對妻子拳腳相向，只要對方不答應給錢，就會掐脖痛毆，還曾踢踹老婆左胸叫她起床，甚至撂話離婚要她永遠不能探視小孩，妻子忍無可忍訴請離婚，但先生反駁說自己有起床氣，不是故意踢老婆；法院認為，人夫家暴行為把夫妻情分破壞殆盡，判准2人離婚。

妻子主張，和先生結婚3年，但對方有家暴、吸毒傾向，每天都會懷疑她外遇或是為了錢吵架，老公甚至還會拿刀自殘，有次睡夢中先生要叫她起床，竟然出腳踢踹她左胸，加上每次都索討生活費，若自己拒絕，先生就會惱羞成怒並用力掐她脖子，多次都被打到傷痕累累。

她表示，雖然已經申請保護令，但老公還是會透過臉書傳訊，辱罵她「不要臉」、「被用過幾次了」、「也不用那麼髒，跟男人亂來」等與羞辱她，雙方雖曾協議離婚，但老公出爾反爾，又不肯把小孩監性權交給她，甚至揚言，離婚後要她永遠不得探視子女。

她還說，和先生同住時就發現過有吸食安非他命用的玻璃球，拿給公公看請他處理時，對方卻要她再給兒子一次機會，但老公吸毒惡習仍不改，無奈只能請求法院判處離婚。

先生則反駁，當時妻子叫他起來，因為自己有起床氣，不是故意要踢老婆；至於法院核發的保護令上有一條不得騷擾，開庭時法官是說不要「肢體」上動手，但妻子提告是說他「打電話」騷擾，也承認自己有打過多通電話，並稱已經沒吸毒，不同意離婚。

法院審酌，妻子控訴丈夫家暴部分，除了言詞指證歷歷，還提出相關驗傷佐證，加上人夫還曾傳「喝酒亂搞還不承認」、「帶著男人在妳公司跑來跑去不要臉」等訊息，甚至把妻子的化妝品、乳液摔壞，顯然無視對方尊嚴，以精神上虐待，其家暴行為已將夫妻情分破壞殆盡。

另先生指控老婆有外遇，並自稱持有照片等，但都沒提出佐證；院方審酌，人夫以肢體暴力、經人虐待妻子，還傳訊羞辱、詆毀妻子的人格，其行為已經超越夫妻通常能忍受程度，可見雙方婚姻基礎已蕩然無存，判准2人離婚。

妻子控訴，老公會朝她掐脖、狠踹，以及言語羞辱等方式家暴，先生則反駁，他有起床氣，...
妻子控訴，老公會朝她掐脖、狠踹，以及言語羞辱等方式家暴，先生則反駁，他有起床氣，不是故意踢老婆。示意圖／ingimage
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離婚吸毒家暴

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