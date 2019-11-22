桃立委參選人遭控車禍不認帳 吳文凱喊冤：不實指控

2019-11-22 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



台灣維新黨桃園市立法委員第二選區參選人吳文凱11月20日才完成登記，隔天就遭一名陳姓男子在臉書上指控，去年10月在桃園市大園區中正東路一段撞傷自己的兒子，造成他兒子的腳當場斷成三節，血流如注。吳文凱隔日到醫院探望，原先承認是自己開車不慎撞上，並表示會負全責，開庭時卻辯稱是自己被撞，對此吳文凱喊冤，除發生車禍是事實外，其餘都是不實指控。

陳男表示，事後調閱監視器畫面，監視器雖距離案發地點較遠，但畫面中明顯可看出兩車同時移動，認為乘坐朋友機車的兒子行經路口時，吳文凱駕駛的汽車突然從右側駛出，兩車發生擦撞，機車遭噴飛，兒子的腳疑似遭直接撞擊汽車右前方，當場斷成三節，腳底如拖襪，血流如注。

事發隔日吳文凱來醫院探望，承認自己當時在使用手機，沒注意前方才會撞上去，並表示，醫藥費會完全負責，沒想到，開庭時卻又與律師統一口徑辯稱，是陳男兒子乘坐的機車自撞。陳男大罵「敢做不敢當怎麼能當立委」。

另外，陳男也指出，偵辦此事件的檢察官法庭上語帶嘻笑，一口咬定是陳男兒子自撞汽車，認為檢方疑似刻意包庇立委候選人，大罵「恐龍檢察官」。

吳文凱對此則表示，除發生車禍是事實外，其餘都是不實指控。號誌轉綠燈時，汽車剛起步，看到左方機車疾駛而來便立刻踩煞車，但機車仍撞上。事發隔日基於體恤同情家屬的心情，到醫院探望，並表示自己遭撞的汽車因為是公司車，可提供保險金支付陳男兒子車禍的相關醫療費，但並沒有像陳男所說承認肇事責任。