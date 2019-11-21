彰檢暫緩魏應充執行 竟是「憂」合併定刑在4年3月以下

2019-11-21 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



頂新集團董事長魏應充因越南混油案被判刑定讞，原本15日要請魏報到，但彰檢暫緩執行，主因是「假釋重核」的程序，如台中高分院合併定刑的刑度未到4年3月以上，那魏應充的假釋可能會被維持，彰檢一發監就違法。而台中高分院今天就魏違反食品安全衛生管理法及詐欺罪，裁定魏應應執行有期徒刑4年8月，使彰檢吃下定心丸。

魏應充最近因越南混油案，被依違反食品安全衛生管理法判刑5年9月徒刑定讞，而他先前則因油品標示不實詐欺案件判決2年確定，入監服刑1年8個月後假釋，假釋後付保護管束4個月，期間未被撤銷假釋，視同執行完畢，換算1年8月加4月，等於執行2年；再加上魏被羈押104天，但減掉縮短刑期，等於服刑2年1個多月。

現今服刑二分之一即可聲請假釋，魏應充算來服刑2年1個多月，台中高分院就魏所涉違反食品安全衛生管理法及詐欺罪合併定刑，刑度若在4年3月以下，很可能就不必關，而合議庭今天合併定刑的刑度為4年8月，魏必須入獄執行。

檢方強調，受刑人在前面數罪併罰先執行的案件中，沒有被假釋過，那麼，一有新的確定判決，固然可以先發監執行，不必等法院合併定刑；但是，如果受刑人在數罪併罰的前案，有經過假釋，那情形就會完全不同！

檢方此時，必須確認法院裁定的合併刑度要夠高、前面的假釋被撤銷，才能夠發監。不然，如果法院裁定的刑度太低，那前面的假釋，極有可能會被維持，也就是這個受刑人，還是可以繼續維持假釋的權利，他不用入監，如果檢察官貿然把人關進去，就有可能發生違法執行、冤獄賠償等問題，對受刑人更不公平。雖然民眾期待儘速實現司法正義，但如發生執行違法的結果，也絕對不是民眾所樂見。