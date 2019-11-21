詐欺犯待爽監還脫逃半年 縮刑將歸零打回一般監獄
黃姓男子因詐欺案入獄，後來表現良好移往八德外役監服刑，但他今年3月1日外出卻逾期未返遭通緝，時隔半年才落網，除被法院依脫逃罪判刑2個月，過去在外役監累計的縮刑還將全數歸零，並得回歸一般監獄永不得再到外役監，報假釋也勢必受影響，後果得不償失。
據了解，黃男自稱每天都有債務人在外役監外等候，造成他心理壓力，但又沒和管理員告知，結果就假藉要探望同居女友名義申請外出，結果就直奔高雄地區躲藏，還說「出去就不想回來了」，時隔近半年才被警方逮捕。
檢警調查，黃男（43歲）2014年12月入台北監獄執行，2017年9月移往八德外役監，直到今年3月1日獲核准外出到新北探視吳姓同居人，原本應在4日下午4點前回外役監，卻無故未到遭通緝，直到今年8月20日被高雄前鎮分局緝捕歸案，檢方依脫逃罪將他向法院聲請簡易判決處行。
法院審酌，黃男在外役監作業成績優良，因此才獲得返家探親，理應珍惜法律給予的恩典，卻未遵守時間回監服刑完畢，反而脫逃長達半年，考量他犯後坦承、態度尚可，依脫逃罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。
據了解，黃男服刑期因尚未過半，仍不符合報假釋條件，不過收容人在外役監期間，根據期累進處遇從最高的第一至級最低的第四級，每月分別可以有16、12、8，4天數的「縮刑」，對於想要報假釋的收容人一大助益。
因此，在外役監低度管理，放假還能回家，擁有高度自由的情況下，脫逃事件幾乎很少發生，但仍有收容人因個人情感、家庭或是財務因素選擇脫逃。
八德外役監副典獄長吳永山指出，收容人若發生脫逃事件，被逮後除了仍要執行原來殘刑，在一般監獄不會有的「縮型」還會通通歸零，對於服刑尚未過半仍不符合假釋條件者，有很大影響；此外，從役監脫逃後，往後將直接到普通監獄執行，不能再回到外役監。
再者，往後在報假釋過程中，有脫逃紀錄也會被納入評估，考核其可能適應社會條件較不足，難以准許。有矯正人員說，外役監相較普通監獄已非常寬鬆，收容人幾乎都明白脫逃的「後果」，經衡量幾乎不會有人去冒這個風險，一逃等於是自斷到外役監這個爽缺的機會。
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