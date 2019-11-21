把上門洗頭的鄰居捅到腸子跑出來 母籲法官：醫好再放

2019-11-21 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



彭姓男子患思覺失調症、未按時服藥，在母親經營的美髮店內聽到媽媽和葉姓女客人談天，以為她們要密謀殺害自己的前東家，拿兩把水果刀砍殺正準備要沖洗頭髮的葉婦，葉婦被刺到小腸露出、大腸和肝臟割切。葉婦往外逃，彭將目標轉向母親，一刀刺向她腹部，鄰居連忙報警。桃園地院依殺人未遂罪判彭3年徒刑，刑後監護3年；彭上訴，高等法院考量雙方已以85萬成立調解，徒刑部分減為2年6月。

彭27歲起就因幻覺、幻聽而出現自殘行為，曾在各大醫院治療，但去年6月中旬起因沒再服用情感思覺失調症藥物，病情復發。

去年6月16日早上，葉姓婦人到彭母的美髮店洗頭，葉婦聊起就醫開刀的事，但一旁的彭卻聽成她們要殺害他之前在台北任職的髮廊老闆、老闆娘，怒而拿刀殺人。平鎮分局龍岡派出所到場援救，葉婦撿回一命。

葉婦說，她就住在彭家附近，相隔3、4間房子，她都是去彭家洗頭、做造型，案發當時彭還招呼她「要喝咖啡還是水？」，沒想到後來竟被刺殺。

彭在偵查、一審時聲稱沒有殺人犯意，但又說曾上前詢問葉婦是不是要殺他前老闆？彭說，16歲當學徒時，前東家教他很多技藝，聽到葉婦說要殺前東家夫妻，他「無法接受」。

高院認為，彭因幻聽而誤以為葉婦要對自己前東家不利，為了避免前東家遇害，才拿2把全長都逾30公分的水果刀刺殺葉婦的重要臟器、動脈，且一審時彭說過「一起做掉」、「當場我就殺了」、「我就給她們殺下去」，認定他有殺人犯意。

桃園療養院鑑定彭罹情感思覺失調症精神障礙，辨識行為違法能力減低，但「未達不能之程度」，高院認為辯護律師主張彭當時已「心神喪失」的說法不足採。