政德製藥老董涉竊取商業機密 移送北檢偵訊

2019-11-21 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



調查局接獲檢舉，指國內抗生素注射劑最大供應商「 政德製藥」，受台灣東洋藥品工業委託，在台生產製造藥劑，卻在中止委託後，私下拿著台灣東洋的製藥程序技術文件，向食藥署申請藥證後自行生產上市，違反營業秘密法；調查局今天搜索約談政德製藥負責人李成輝與申請藥證的林姓女員工到案，2人晚間移送台北地檢署複訊。

媒體問李成輝是否有竊取營業秘密？李成輝回應，「他們亂講的，他自己偽造文書」，媒體問「他是指誰」，李成輝則無繼續回答。

據了解，林女向辦案人員供稱，她都是員工，是依照老闆指示辦理藥證申請，其他細節均不知情。

據調查，2015年7月間，台灣東洋中止委託政德繼續生產「克痢黴素」，政德卻拿著製藥程序技術等文件，向食藥署、藥品查驗中心等單位申請登記，並在2016年間取得可生產製造「樂克痢黴素」注射劑的藥證。

東洋懷疑，政德這款藥劑與他們的產品只有1字之差，疑似竄改台灣東洋的製藥文件後直接申請許可，疑涉利用委託代工機會竊取商業機密，