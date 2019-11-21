親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

核電「萬靈丹」？韓國瑜不合時宜的能源政策

批韓遭國民黨開除黨籍 李正皓披橘袍選新北中和立委

政德製藥老董涉竊取商業機密 移送北檢偵訊

2019-11-21 19:23聯合報 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲檢舉，指國內抗生素注射劑最大供應商「 政德製藥」，受台灣東洋藥品工業委託，在台生產製造藥劑，卻在中止委託後，私下拿著台灣東洋的製藥程序技術文件，向食藥署申請藥證後自行生產上市，違反營業秘密法；調查局今天搜索約談政德製藥負責人李成輝與申請藥證的林姓女員工到案，2人晚間移送台北地檢署複訊。

媒體問李成輝是否有竊取營業秘密？李成輝回應，「他們亂講的，他自己偽造文書」，媒體問「他是指誰」，李成輝則無繼續回答。

據了解，林女向辦案人員供稱，她都是員工，是依照老闆指示辦理藥證申請，其他細節均不知情。

據調查，2015年7月間，台灣東洋中止委託政德繼續生產「克痢黴素」，政德卻拿著製藥程序技術等文件，向食藥署、藥品查驗中心等單位申請登記，並在2016年間取得可生產製造「樂克痢黴素」注射劑的藥證。

東洋懷疑，政德這款藥劑與他們的產品只有1字之差，疑似竄改台灣東洋的製藥文件後直接申請許可，疑涉利用委託代工機會竊取商業機密，

政德製藥從雲林一家小西藥廠起家，現為台灣抗生素注射劑最大供應廠之一，是台灣萬古黴素市占率8成以上，也是德國默克（Merck）藥廠在台「無菌試劑」唯一代工廠，更成為台灣首家進軍歐洲市場的藥廠，同時受台灣東洋藥品工業委託，在台生產製造抗細菌感染的「克痢黴素」注射劑。

政德製藥林姓女主管（圖右）因替負責人李成輝申請藥證遭約談。記者張宏業／攝影
政德製藥林姓女主管（圖右）因替負責人李成輝申請藥證遭約談。記者張宏業／攝影
分享
政德製藥負責人李成輝涉竊取營業秘密遭約談。記者張宏業／攝影
政德製藥負責人李成輝涉竊取營業秘密遭約談。記者張宏業／攝影
分享

抗生素食藥署偽造文書

相關新聞

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

2019-11-21 17:11

把上門洗頭的鄰居捅到腸子跑出來 母籲法官：醫好再放

2019-11-21 20:06

鈔票是你的？他陰錯陽差收下4千元不願歸還GG了

2019-11-21 18:55

台南檢調警麻豆查賄 工會發起人裁押禁見

2019-11-21 18:25

魏應充涉違反食安及詐欺 台中高分院合併定刑4年8月

2019-11-21 17:10

政德製藥竊取東洋藥品技術 負責人李成輝遭約談

2019-11-21 16:57

政德製藥爆商業間諜 檢調搜索約談5人

2019-11-21 15:06

潤寅詐貸案第九波搜索 約談星榮物流員工

2019-11-21 14:38

毒犯遭警圍捕墜樓亡 涉及的毒品案法院判不受理

2019-11-21 14:33

科大前校長偽造外國大學證書牟利 20多人求償

2019-11-21 14:26

僅因打輸球玷辱小5男童 國二男及父連帶賠60萬

2019-11-21 14:09

網購醫療器材 61件涉違法

2019-11-21 14:05

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 被害母「不能接受」

2019-11-21 13:51

出30萬欲搓里長拚連任 高雄男慘敗下場超慘

2019-11-21 13:30

網路轉賣免稅店菸酒 北市已抓30多件 最高可罰50萬

2019-11-21 12:46

孕媽臨盆前遭解雇怒提告 資方大反攻打臉：她「搞鬼」

2019-11-21 12:43

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

夏于喬父親涉吸金羈押禁見 提抗告踢鐵板

2019-11-21 11:39

藥局勾結3診所未釋出處方箋 詐藥費及藥事服務費2117萬

2019-11-21 11:39

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

屏縣民進黨籍議員黃建溢賄選 當選無效確定

2019-11-20 23:11

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

財報違法隱匿重大資訊 板信銀行老董二審仍判3年6月

2019-11-20 18:53

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

臨時違約不演「巧虎」了！舞台劇演員判賠劇團43萬元

2019-11-20 17:25

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

屏東崁頂鄉長一審被判當選無效 林光華：上訴到底

2019-11-20 17:02

國民黨高雄議員確定保住職位 卻涉貪在押中

2019-11-20 17:02

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

被控買票曾說委屈 民進黨屏東議員當選無效確定

2019-11-20 15:51

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

「借屍還魂」焚殺博士生四度判死 性侵犯確定免死定讞

2019-11-20 15:36

虛報格蘭傑消耗、庫存量達3年 軒尼詩前執董被起訴

2019-11-20 15:28

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

直指張麗善支持者不實抹黑 蘇治芬今告4人

2019-11-20 15:08

警察扮黃牛詐建商老董6百萬被押 他提抗告拚交保失敗！

2019-11-20 14:41
看更多

熱門文章

宜蘭警跨區基隆辦案 嫌犯見警圍捕在車內飲彈自盡

2019-11-21 12:49

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42

老公出差都要帶保險套 妻子崩潰：實在深感寒心

2019-11-21 09:19

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

2019-11-21 13:51

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

2019-11-21 17:11

向丈夫喊完「我好累」13樓跳下 酒店女林森北路輕生亡

2019-11-21 10:51

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

竹圍漁港傳火燒船 濃煙密佈搶救中

2019-11-21 14:12

離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04

女叫鹹水雞當宵夜驚見「大蜈蚣」 嚇到腿軟差點閃尿

2019-11-21 11:28

下士偷吃人妻 判4個月可易科罰金

2019-11-21 15:40

月收3、40萬包租公和外傭拍性愛照 一鍵誤傳妻

2019-11-21 11:31

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

連千毅不滿遭咬定槍砲罪 將反擊告發8小弟涉偽證

2019-11-21 15:47

嫌犯拒捕疑舉槍射擊頭部自盡背部也中彈 死因待相驗

2019-11-21 15:27

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 被害母「不能接受」

2019-11-21 13:51

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31

帶老婆參加同學聚會還亂來 逆襲下場超慘

2019-11-21 14:36

警專生跑3千昏倒變植物人 父落淚：警專推卸責任！

2019-11-21 12:49

藥局勾結3診所未釋出處方箋 詐藥費及藥事服務費2117萬

2019-11-21 11:39

龜速車佔內車道「超車得從外線？」 網批：國道淪慢速公路

2019-11-21 11:22

體貼請吃熱豆花 外送員一句話氣炸他：以後不請了！

2019-11-21 17:19

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

「一個禮拜沒客人」銀樓景氣寒冬 業者轉型被搶超痛心

2019-11-21 12:29

毒犯遭警圍捕墜樓亡 涉及的毒品案法院判不受理

2019-11-21 14:33

堆高機翻覆 台南永康外籍移工被壓無呼吸心跳命危

2019-11-21 14:19

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

考試壓力太大？ 台中市國中女生昏倒意識模糊送醫

2019-11-21 10:58

科大前校長偽造外國大學證書牟利 20多人求償

2019-11-21 14:26

夏于喬父親涉吸金羈押禁見 提抗告踢鐵板

2019-11-21 11:39

影／鳳山母女割頸命案 檢警發現疑摻有藥物水杯

2019-11-21 17:13

男子勾搭人妻 在派出所寫悔過書事後稱被迫法官不信

2019-11-21 09:20

待產婦國道突陣痛 消防員車上接生成功歡呼人生初體驗

2019-11-21 13:38

利用貨到付款搶30萬金飾 警逮一嫌另嫌追緝中

2019-11-21 09:50

BMW清晨連撞路邊5輛車 警追肇逃駕駛

2019-11-21 08:19

近30萬金飾警全追回 同夥狼狽落網：警察動作這麼快

2019-11-21 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top