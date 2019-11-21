鈔票是你的？他陰錯陽差收下4千元不願歸還GG了

2019-11-21 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市許姓男子去年身帶近4萬元大筆鈔票，前往銀行操作提款機，當他從側背包拿出牛皮紙袋同時，隔壁機台的1名女子遺落4張千元大鈔，陰錯陽差之下，排隊的好心女子以為是許男掉錢，好心提醒他，許男也不假思索放入側背包。然而，真正掉錢的女子事後發現，請銀行行員輾轉聯繫上許男，許卻不願歸還鈔票，遭橋頭地院依侵占遺失物罪判罰5千元，得易服勞役，可上訴。

判決指出，許男去年9月25日中午11點54分在銀行操作提款機，將右手伸入側背包取出牛皮紙袋，時隔5秒，在許男右方操作另台提款機的女子掉落數張千元大鈔。這時，1名正在排隊的橘衣女子眼尖發現地上有千元鈔票，以為是許男掉落的，好心撿起鈔票交給正在操作提款機的許男。許男以為是朋友交給他的5千元，匆促點鈔後就放入側背包。

許男離開銀行後，鈔票真正的失主察覺不對勁，趕緊聯繫銀行行員，經調閱監視器畫面，輾轉透過交易資料找到許男聯絡方式，急忙致電他，行員詢問他有無到銀行提款機辦事，許說有，行員再追問鈔票一事。行員證稱表明該筆現鈔是別人掉款時，曾詢問許是否確定是他所有，許堅持說「錢是我的」，還要行員證明錢是別人的，遲遲不願歸還鈔票。

真正失主不滿現鈔遭侵占，氣得報警。許男到案初步坦承在操作提款機時，有女子撿起地上的4張千元大鈔給他，他就直接收入側背包，回到車上後也有再次點鈔，之後銀行行員就打電話聯絡他等情節；但許堅決否認侵占遺失物。

許男辯稱，由於本身再經營事業，常有額外開銷，當天出門時，身上左側口袋中有10張千元鈔，側背包中則有整疊沒對折的鈔票共2、3萬元，當天朋友太太又轉交5千元紙鈔給他；全身上下當時共有將近4、5萬元現鈔。許男堅持橘衣女子拾起的鈔票是5張千元大鈔，與失主遺失的數額不符，才認為並非對方所遺失，沒向行員表示要歸還。

案經橋頭地院審理，認為許男收下橘衣女子拾起的鈔票時，正在全神貫注操作提款機，對周遭事物注意力降低，因此未在第一時間核對鈔票數額，也未詳加檢視背包中的鈔票有無短少，還算合乎邏輯情理，但他事後返回車上，明明有點收鈔票，當時應該可以發現朋友太太給他的5千元仍原封不動在背包內，理應知道這筆現鈔並非他所有，卻仍不願歸還，反而侵占為己有。