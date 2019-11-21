替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

2019-11-21 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



許久未出現在台灣演藝圈的夏禕，被控替位於美國加州的浩瀚私立實驗中學到大陸招生，先領了薪水和公關費後，卻沒有招到學生，未達到雙方約定的目標。浩瀚私立實驗中學提告請求夏禕返還不當得利，包括美金1萬6666元薪資、人民幣11萬8462元公關費，並請求終止雙方契約關係。台北地方法院今天開庭，夏禕未出庭也未委任律師；浩瀚私立實驗中學則委任律師出庭。

浩瀚私立實驗中學成立20餘年，主要收大陸或外國就讀高中的學生；學校提告主張，法定代理人郭子綺委任夏禕到大陸替學校招生，雙方簽訂合約約定夏禕每半年領一次薪水，並依單據核銷公關費用，但夏禕未招到學生，也沒有達到契約目標，和郭發生爭吵。

學校委任律師指出，夏禕事後未歸還已領的薪水，至於公關費部分，也只拿一張單據核銷，因此提告請求夏禕返還薪水美金1萬6666元、公關費人民幣11萬8462元。

台北地方法院今天開庭，法官要求律師再確認學校在美國登記的全名，並問及如何確認登記名稱和中文名稱確認是同一學校；學校律師回應，會再跟當事人確認後陳報，並當庭提出雙方LINE對話紀錄、契約正本供法官參考。