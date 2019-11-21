親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

住李佳芬妹房產惹爭議 韓國瑜：還住過舅舅阿姨姑姑家

沒有遺憾了 左統政治犯陳明忠今晨辭世

魏應充涉違反食安及詐欺 台中高分院合併定刑4年8月

2019-11-21 17:10聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

頂新集團董事長魏應充因越南混油案被判刑5年9月徒刑定讞，原被通知15日報到發監，但彰檢以魏有其他案件要合併執行，未收到二審合併定刑，暫緩魏發監執行，台中高分院審理魏違反食品安全衛生管理法及詐欺等罪，合議庭今天裁定魏應充應執行有期徒刑4年8月，定應執行刑之裁定，依法仍得提起抗告，全案尚未確定。

魏應充因越南混油案被判刑5年9月徒刑確定，由彰檢囑託北檢代為執行，魏15日報到時，彰檢卻臨時喊暫停，指出魏應充之前因油品標示不實詐欺案件判決2年定讞，入監服刑1年8個月後假釋，依法可與本次新定讞判決部分，合併執行。檢方已向台中高分院聲請數案合併定執行刑期，但未收到法官裁定，決定暫緩執行。

不過，台中高分院行政庭長江德千表示，依據刑事訴訟法第456條規定「裁判除關於保安處分者外，於確定後執行之」，即案件確定後即可發監。

此外，依據檢方的刑罰執行手冊規定，數罪併罰案件中的數罪裁判既經確定，即具有執行力，在未定其因執行刑之前，應可先執行。意即不必等到收受合併定刑才發監執行。

台中高分院合議庭審理魏應充的詐欺取財1罪、及違反食品安全衛生管理法的7罪，分別經智慧財產法院 法院105年度刑智上易字第38號、本院104年度矚上訴字第1718、1722號各判處有期徒刑2年、11月、 11月、1年6月、7月、7月、8月及7月確定在案。檢察官聲請定應執行之刑，本院審核後認與法相合，於今天裁定應執行有期徒刑4年8月，上開定應執行刑之裁定，依法仍得提起抗告，全案尚未確定。

合議庭審酌，魏應充於103年3月25日至同年9月5日先後犯違反食品安全衛生管理法7罪，均罪質相當，犯罪類型雷同；惟兼衡魏應充前於101年12月間至102年11月6日擔任味全食品工業股份有限公司董事長期間，指示更改調合油配方，而犯詐欺取財罪，重創我國食品安全之國際形象，竟於犯後未逾5個月，即再犯違反食品安全衛生管理法之7罪。

考量魏應充行為當時為國內頗具營業規模之頂新製油實業股份有限公司(下稱頂新公司)代表人，枉顧應有之社會責任及消費大眾身體健康，收購進口欠缺可供人食用品質之原料油，充作已具供人食用品質之原料油，加以精煉製後販售予不同7家廠商，嚴重影響民眾食品衛生安全及消費者之權益。

並使其中1家廠商因信賴頂新公司應具有較高之品管能力，陷於錯誤購買頂新公司製造之食用油產品，再轉售予其他下游廠商製成食品販售予一般消費大眾，致一般消費大眾亦誤食假冒之食用油產品，造成消費者心理恐慌，影響國內食品安全甚鉅，惡性非輕，

衡酌魏應充本案所犯單一之罪的宣告刑最高為有期徒刑2年(詐欺取財罪)，另違反食品安全衛生管理法之7罪中，較高之宣告刑為有期徒刑1年6月，暨綜合參酌所示確定判決所載與本案定應執行刑之罪有關之量刑事由及檢察官、被告魏應充之選任辯護人所表示意見等一切情狀行刑為有期徒刑4年8月，以合於罪刑相當原則及比例原則。

頂新集團董事長魏應充因越南混油案被判刑5年9月徒刑定讞，原被通知15日報到發監，...
頂新集團董事長魏應充因越南混油案被判刑5年9月徒刑定讞，原被通知15日報到發監，但彰檢以魏有其他案件要合併執行，未收到二審合併定刑，暫緩魏發監執行，台中高分院審理魏違反食品安全衛生管理法及詐欺等罪，合議庭今天裁定魏應充應執行有期徒刑4年8月。圖／本報資料照
分享

魏應充食品安全

相關新聞

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

2019-11-21 17:11

政德製藥竊取東洋藥品技術 負責人李成輝遭約談

2019-11-21 16:57

潤寅詐貸案第九波搜索 約談星榮物流員工

2019-11-21 14:38

毒犯遭警圍捕墜樓亡 涉及的毒品案法院判不受理

2019-11-21 14:33

科大前校長偽造外國大學證書牟利 20多人求償

2019-11-21 14:26

僅因打輸球玷辱小5男童 國二男及父連帶賠60萬

2019-11-21 14:09

網購醫療器材 61件涉違法

2019-11-21 14:05

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 被害母「不能接受」

2019-11-21 13:51

出30萬欲搓里長拚連任 高雄男慘敗下場超慘

2019-11-21 13:30

網路轉賣免稅店菸酒 北市已抓30多件 最高可罰50萬

2019-11-21 12:46

孕媽臨盆前遭解雇怒提告 資方大反攻打臉：她「搞鬼」

2019-11-21 12:43

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

夏于喬父親涉吸金羈押禁見 提抗告踢鐵板

2019-11-21 11:39

藥局勾結3診所未釋出處方箋 詐藥費及藥事服務費2117萬

2019-11-21 11:39

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

屏縣民進黨籍議員黃建溢賄選 當選無效確定

2019-11-20 23:11

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

財報違法隱匿重大資訊 板信銀行老董二審仍判3年6月

2019-11-20 18:53

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

臨時違約不演「巧虎」了！舞台劇演員判賠劇團43萬元

2019-11-20 17:25

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

屏東崁頂鄉長一審被判當選無效 林光華：上訴到底

2019-11-20 17:02

國民黨高雄議員確定保住職位 卻涉貪在押中

2019-11-20 17:02

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

被控買票曾說委屈 民進黨屏東議員當選無效確定

2019-11-20 15:51

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

「借屍還魂」焚殺博士生四度判死 性侵犯確定免死定讞

2019-11-20 15:36

虛報格蘭傑消耗、庫存量達3年 軒尼詩前執董被起訴

2019-11-20 15:28

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

直指張麗善支持者不實抹黑 蘇治芬今告4人

2019-11-20 15:08

警察扮黃牛詐建商老董6百萬被押 他提抗告拚交保失敗！

2019-11-20 14:41

為女結仇又有宿怨 男糾眾砍傷2人 法院裁定羈押3嫌

2019-11-20 14:36

開車吸笑氣 兩案遭起訴

2019-11-20 14:26

留置室沒關好 通緝犯偽裝外送走出警局

2019-11-20 14:26

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

桃園9連霸市議員朝刑警揮拳 遭妨害公務判刑4月

2019-11-20 12:21
看更多

熱門文章

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

疑機車違規迴轉！外送員閃避不及撞上 命危送醫急救

2019-11-20 19:53

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

宜蘭警跨區基隆辦案 嫌犯見警圍捕在車內飲彈自盡

2019-11-21 12:49

老公出差都要帶保險套 妻子崩潰：實在深感寒心

2019-11-21 09:19

為何非下五股交流道？ 螃蟹車橫越4車道害人害己

2019-11-21 13:42

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

2019-11-21 13:51

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

向丈夫喊完「我好累」13樓跳下 酒店女林森北路輕生亡

2019-11-21 10:51

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

影／桃園龍潭小貨車追撞聯結車車禍2傷

2019-11-20 17:25

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04

女叫鹹水雞當宵夜驚見「大蜈蚣」 嚇到腿軟差點閃尿

2019-11-21 11:28

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

月收3、40萬包租公和外傭拍性愛照 一鍵誤傳妻

2019-11-21 11:31

新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 被害母「不能接受」

2019-11-21 13:51

警專生跑3千昏倒變植物人 父落淚：警專推卸責任！

2019-11-21 12:49

龜速車佔內車道「超車得從外線？」 網批：國道淪慢速公路

2019-11-21 11:22

帶老婆參加同學聚會還亂來 逆襲下場超慘

2019-11-21 14:36

藥局勾結3診所未釋出處方箋 詐藥費及藥事服務費2117萬

2019-11-21 11:39

下士偷吃人妻 判4個月可易科罰金

2019-11-21 15:40

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

嫌犯拒捕疑舉槍射擊頭部自盡背部也中彈 死因待相驗

2019-11-21 15:27

考試壓力太大？ 台中市國中女生昏倒意識模糊送醫

2019-11-21 10:58

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

連千毅不滿遭咬定槍砲罪 將反擊告發8小弟涉偽證

2019-11-21 15:47

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

「一個禮拜沒客人」銀樓景氣寒冬 業者轉型被搶超痛心

2019-11-21 12:29

夏于喬父親涉吸金羈押禁見 提抗告踢鐵板

2019-11-21 11:39

竹圍漁港傳火燒船 濃煙密佈搶救中

2019-11-21 14:12

竹聯幫主壽宴警署前登場 60警力嚴陣以待

2019-11-20 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top