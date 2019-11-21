魏應充涉違反食安及詐欺 台中高分院合併定刑4年8月

2019-11-21 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



頂新集團董事長魏應充因越南混油案被判刑5年9月徒刑定讞，原被通知15日報到發監，但彰檢以魏有其他案件要合併執行，未收到二審合併定刑，暫緩魏發監執行，台中高分院審理魏違反食品安全衛生管理法及詐欺等罪，合議庭今天裁定魏應充應執行有期徒刑4年8月，定應執行刑之裁定，依法仍得提起抗告，全案尚未確定。

魏應充因越南混油案被判刑5年9月徒刑確定，由彰檢囑託北檢代為執行，魏15日報到時，彰檢卻臨時喊暫停，指出魏應充之前因油品標示不實詐欺案件判決2年定讞，入監服刑1年8個月後假釋，依法可與本次新定讞判決部分，合併執行。檢方已向台中高分院聲請數案合併定執行刑期，但未收到法官裁定，決定暫緩執行。

不過，台中高分院行政庭長江德千表示，依據刑事訴訟法第456條規定「裁判除關於保安處分者外，於確定後執行之」，即案件確定後即可發監。

此外，依據檢方的刑罰執行手冊規定，數罪併罰案件中的數罪裁判既經確定，即具有執行力，在未定其因執行刑之前，應可先執行。意即不必等到收受合併定刑才發監執行。

台中高分院合議庭審理魏應充的詐欺取財1罪、及違反食品安全衛生管理法的7罪，分別經智慧財產法院 法院105年度刑智上易字第38號、本院104年度矚上訴字第1718、1722號各判處有期徒刑2年、11月、 11月、1年6月、7月、7月、8月及7月確定在案。檢察官聲請定應執行之刑，本院審核後認與法相合，於今天裁定應執行有期徒刑4年8月，上開定應執行刑之裁定，依法仍得提起抗告，全案尚未確定。

合議庭審酌，魏應充於103年3月25日至同年9月5日先後犯違反食品安全衛生管理法7罪，均罪質相當，犯罪類型雷同；惟兼衡魏應充前於101年12月間至102年11月6日擔任味全食品工業股份有限公司董事長期間，指示更改調合油配方，而犯詐欺取財罪，重創我國食品安全之國際形象，竟於犯後未逾5個月，即再犯違反食品安全衛生管理法之7罪。

考量魏應充行為當時為國內頗具營業規模之頂新製油實業股份有限公司(下稱頂新公司)代表人，枉顧應有之社會責任及消費大眾身體健康，收購進口欠缺可供人食用品質之原料油，充作已具供人食用品質之原料油，加以精煉製後販售予不同7家廠商，嚴重影響民眾食品衛生安全及消費者之權益。

並使其中1家廠商因信賴頂新公司應具有較高之品管能力，陷於錯誤購買頂新公司製造之食用油產品，再轉售予其他下游廠商製成食品販售予一般消費大眾，致一般消費大眾亦誤食假冒之食用油產品，造成消費者心理恐慌，影響國內食品安全甚鉅，惡性非輕，