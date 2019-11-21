竹縣最易肇事路段 竹北市自強南路榜首

2019-11-21 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹縣11月道路交通安全聯席會報，今天在竹縣府簡報室舉行，新竹縣府警察局引據交通部安資訊平台數據，統計因車禍致死的易肇事路段，前3名依序為竹北市自強南路、芎林鄉文山路、芎林鄉富林路三段；而車禍致死發生時段以下午4時到6時最多，車禍肇因以未注意車前狀態居冠。

根據數據，新竹縣府警察局統計因車禍致死的易肇事路段十大路段，依序為竹北市自強南路、芎林鄉文山路、芎林鄉富林路三段新豐鄉建興路二段、新豐鄉康樂路一段、竹東鎮長春路三段、竹東鎮東寧路一段、湖口鄉光復北路、竹北市福興東路段。

而根據交通部道路交通安全督導委員會統計，全國各縣市交通事故30日死亡人數，其中因為機車事故及高齡者死亡人數仍然佔最主要族群，另外在行人事故中，高齡者比例也相當高約占70%，較去年同期增加14.3%。