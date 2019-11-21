竹縣最易肇事路段 竹北市自強南路榜首
新竹縣11月道路交通安全聯席會報，今天在竹縣府簡報室舉行，新竹縣府警察局引據交通部安資訊平台數據，統計因車禍致死的易肇事路段，前3名依序為竹北市自強南路、芎林鄉文山路、芎林鄉富林路三段；而車禍致死發生時段以下午4時到6時最多，車禍肇因以未注意車前狀態居冠。
根據數據，新竹縣府警察局統計因車禍致死的易肇事路段十大路段，依序為竹北市自強南路、芎林鄉文山路、芎林鄉富林路三段新豐鄉建興路二段、新豐鄉康樂路一段、竹東鎮長春路三段、竹東鎮東寧路一段、湖口鄉光復北路、竹北市福興東路段。
而根據交通部道路交通安全督導委員會統計，全國各縣市交通事故30日死亡人數，其中因為機車事故及高齡者死亡人數仍然佔最主要族群，另外在行人事故中，高齡者比例也相當高約占70%，較去年同期增加14.3%。
針對易肇事路段，縣府相關單位除施作線型標線、回復式軟管，藉由視覺壓迫，讓駕駛產生車道壓縮的錯覺，進而將車速減慢。另外，也在學校週邊設置紅色減速塊，透過顏色提醒駕駛要減速了，後續將在易肇事路段的路口著手規劃在設置轉彎線、行車管制號誌、相關危險標誌、路口縮小工程與時制計畫檢討等，促使用路人在行經該路口、路段時更能小心駕駛，避免交通事故發生。
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