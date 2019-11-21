政德製藥爆商業間諜 檢調搜索約談5人

2019-11-21 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



調查局接獲檢舉指國內抗生素注射劑最大供應商記「政德製藥」有商業間諜，今依違反營業秘密法等罪搜索4處所，傳喚李姓男子等5名被告，預計晚間移送北檢。

政德製藥從雲林一家小西藥廠起家，現為台灣抗生素注射劑最大供應廠之一，是台灣萬古黴素市占率8成以上，也是德國默克（Merck）藥廠在台「無菌試劑」唯一代工廠，更成為台灣首家進軍歐洲市場的藥廠。