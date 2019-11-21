出30萬欲搓里長拚連任 高雄男慘敗下場超慘

2019-11-21 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



去年參選高雄林園區東汕里的謝姓男子，遭控出價30萬元要拚連任的王姓里長棄選，甚至隔不久又把金額提高至50萬，他另還對3名選民買票，最後不僅敗選還遭起訴。一審依違反選舉罷免法判3年2月徒刑，謝不服提起上訴，高雄高分院撤銷改判3年、褫奪公權3年，仍可上訴。

謝姓男子（76歲）去年以無黨籍參選，挑戰國民黨現任里長王姓男子（61歲），但僅獲3成7票數落選。

判決指出，謝姓男子去年5月決定參選東汕里里長，得知王姓里長也要拚連任，同月14日就到王的魚塭稱「若放棄競選，願意給30萬元」，不過王當場拒絕，相隔幾天，謝再度前往漁塭找王提此事，金額更提高至50萬元，王仍然沒有答應。

謝姓男子去年8月間還藉口祝賀生日交付廖姓選民1000元，表明請求支持，同年9月間，他以補品名義給謝姓宗親4000元，另又給何姓表弟1000元稱照顧患身障的胞弟。

謝姓男子承認有開價要對手不要連任，但否認有向其他選民買票；一審合議庭傳喚收到錢的選民出庭作證，發現謝都是突然交付，甚至硬塞錢，明顯是賄選，依對候選人行求賄賂約其放棄競選罪判1年8月、併科罰金110萬，對投票權人交付賄賂罪判2年半，共執行3年2月徒刑，褫奪公權3年。