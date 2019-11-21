孕媽臨盆前遭解雇怒提告 資方大反攻打臉：她「搞鬼」

2019-11-21 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



1名懷有身孕、在高雄市某骨科器材研發大廠工作的張姓女技術員指控，雇主趁她想請假安胎、臨盆在即之際，以「工作不力，無法繼續雇用」為理由解雇她，涉嫌違反性別工作平等法，主張確認僱傭關係存在。然而，廠方大反擊，怒揭張姓女技術員為報私怨，惡意刪除其他員工工單，雙方才談妥終止勞動契約，也有給足相關薪資。橋頭地院認為張女請求無理，判她敗訴，可上訴。

張姓女技術員表示，她從前年5月初開始在該骨科器材研發大廠工作，擔任生產部技術員，月薪3萬1500元；工作一段時間後懷孕，預產期約落在去年5月26日左右，卻在預產期前2周時，出現不規則陣痛就醫，醫生建議她在家休養，於是在5月17日赴公司請產檢假、產假，卻在辦理請假手續時，當場被告知「好好回家休養待產」，要求她留下公司識別證後離職。

廠方在去年6月發薪日支付5月薪資、資遣費給張姓女技術員，並寄發非自願離職證明。然而，張姓女技術員拒絕離職，產後提出勞資爭議調解，又提告主張公司應該給付她生育補助、產假期工資及截至復職日前的薪資，共計10萬3800元。

但挨控的骨科器材研發大廠不滿，反擊揭發張姓女技術員竊取他人工作成果作為自己績效，情節查證屬實，才予以資遣，並已給付資遣費、預告工資及未休假獎金。

廠方表示，公司員工曾向主管反映，工單遭到異常刪除，管理幹部介入調查，發現是張姓女技術員「搞鬼」；張姓女技術員承認因細故，將其他員工生產日報表工時紀錄刪除、修改，並不實登載自己工單紀錄。經與公司幹部協議後，為維護張姓女技術員名譽，避免她日後求職困難，雙方談妥用簽切結書方式，在去年5月17日終止勞動契約。

廠方表示，張姓女技術員行為涉及不法，已影響公司管理員工工作效率正確性，甚至侵害產品製作履歷及其他員工財產權，違反工作規則情節重大，才決定終止勞動契約。