殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／即時報導



鄭姓男子刺死鐵路警察李承翰案今天開庭，檢方指出，台中榮總嘉義分院的精神鑑定報告指出，鄭男罹患思覺失調症，犯案時無法辨識行為能力，符合刑法第19條，鄭男難道連天理難容的殺警行為都無法辨識？需傳喚鑑定人作證釐清；法院諭知下次開庭傳喚鑑定人作證。

鄭男今天出庭時雖然精神狀態雖正常，但他數度提到工地老闆要帶他去收驚，最後才知他們玩整人遊戲，老闆也積欠他16萬元工資，他還發現被人跟蹤，家人中邪，還有人要詐領他保險金，仍情緒激動，法官數度要他慢慢講，好讓書記官做記錄。

公訴檢察官指出，精神疾病的成因複雜，即便是裝病都要長期觀察，但本件10月25日排定鑑定，11月1日就發文給法院，速度太快，過於草率，也希望再送台大醫院鑑定，例如小燈泡案，就排定三家醫院精神鑑定被告，才能釐清被告狀態。

檢方表示，鑑定報告寫鄭男因罹患思覺失調症，符合刑法第19條，但他的理學檢查正常，也沒有罹患腦傷疾病、談吐也清楚，鄭男思覺失調症的狀況究竟多嚴重，難道只要有思覺失調症殺人就能免責嗎？需傳喚鑑定人作證釐清。

鄭男律師指出，鑑定報告根據鄭男長期在奇美醫院就診的病歷以及偵查中等資料，並非過快，且思覺失調症不一定要有腦傷，理學功能正常也不一定與心理衡鑑有關聯，鄭男檢測出智力低下，犯案前曾流連多個場所，有嚴重被害妄想，鑑定報告已很清楚，不需再傳喚鑑定，也反對再送往其他醫院。

檢方也希望傳喚當時列車長傅至宏、火車上的乘客和鄭男的女兒等人，但鄭男律師也認為，在偵查庭時都已傳喚，沒有理由再訊問。