親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

邱毅說馬英九推薦車宜靜列不分區害他落馬 馬辦要告

薑是老的辣！宋楚瑜這招狠 不讓郭粉政黨票流向台灣民眾黨

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41聯合報 記者李承穎／即時報導

鄭姓男子刺死鐵路警察李承翰案今天開庭，檢方指出，台中榮總嘉義分院的精神鑑定報告指出，鄭男罹患思覺失調症，犯案時無法辨識行為能力，符合刑法第19條，鄭男難道連天理難容的殺警行為都無法辨識？需傳喚鑑定人作證釐清；法院諭知下次開庭傳喚鑑定人作證。

鄭男今天出庭時雖然精神狀態雖正常，但他數度提到工地老闆要帶他去收驚，最後才知他們玩整人遊戲，老闆也積欠他16萬元工資，他還發現被人跟蹤，家人中邪，還有人要詐領他保險金，仍情緒激動，法官數度要他慢慢講，好讓書記官做記錄。

公訴檢察官指出，精神疾病的成因複雜，即便是裝病都要長期觀察，但本件10月25日排定鑑定，11月1日就發文給法院，速度太快，過於草率，也希望再送台大醫院鑑定，例如小燈泡案，就排定三家醫院精神鑑定被告，才能釐清被告狀態。

檢方表示，鑑定報告寫鄭男因罹患思覺失調症，符合刑法第19條，但他的理學檢查正常，也沒有罹患腦傷疾病、談吐也清楚，鄭男思覺失調症的狀況究竟多嚴重，難道只要有思覺失調症殺人就能免責嗎？需傳喚鑑定人作證釐清。

鄭男律師指出，鑑定報告根據鄭男長期在奇美醫院就診的病歷以及偵查中等資料，並非過快，且思覺失調症不一定要有腦傷，理學功能正常也不一定與心理衡鑑有關聯，鄭男檢測出智力低下，犯案前曾流連多個場所，有嚴重被害妄想，鑑定報告已很清楚，不需再傳喚鑑定，也反對再送往其他醫院。

檢方也希望傳喚當時列車長傅至宏、火車上的乘客和鄭男的女兒等人，但鄭男律師也認為，在偵查庭時都已傳喚，沒有理由再訊問。

法官諭知，同意檢察官的傳喚鑑定人等，可讓法院多做參考，但尚無法告知鑑定人是誰，以讓審理公平。

殺警案的鄭姓男子被鑑定出罹患思覺失調症。圖／本報資料照片
殺警案的鄭姓男子被鑑定出罹患思覺失調症。圖／本報資料照片
分享

思覺失調症

相關新聞

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

孕媽臨盆前遭解雇怒提告 資方大反攻打臉：她「搞鬼」

2019-11-21 12:43

韓國瑜明後天到台中 警局:部分分局調整輪休沒多數停休

2019-11-21 12:40

夏于喬父親涉吸金羈押禁見 提抗告踢鐵板

2019-11-21 11:39

藥局勾結3診所未釋出處方箋 詐藥費及藥事服務費2117萬

2019-11-21 11:39

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

屏縣民進黨籍議員黃建溢賄選 當選無效確定

2019-11-20 23:11

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

財報違法隱匿重大資訊 板信銀行老董二審仍判3年6月

2019-11-20 18:53

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

臨時違約不演「巧虎」了！舞台劇演員判賠劇團43萬元

2019-11-20 17:25

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

屏東崁頂鄉長一審被判當選無效 林光華：上訴到底

2019-11-20 17:02

國民黨高雄議員確定保住職位 卻涉貪在押中

2019-11-20 17:02

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

被控買票曾說委屈 民進黨屏東議員當選無效確定

2019-11-20 15:51

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

「借屍還魂」焚殺博士生四度判死 性侵犯確定免死定讞

2019-11-20 15:36

虛報格蘭傑消耗、庫存量達3年 軒尼詩前執董被起訴

2019-11-20 15:28

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

直指張麗善支持者不實抹黑 蘇治芬今告4人

2019-11-20 15:08

警察扮黃牛詐建商老董6百萬被押 他提抗告拚交保失敗！

2019-11-20 14:41

為女結仇又有宿怨 男糾眾砍傷2人 法院裁定羈押3嫌

2019-11-20 14:36

開車吸笑氣 兩案遭起訴

2019-11-20 14:26

留置室沒關好 通緝犯偽裝外送走出警局

2019-11-20 14:26

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

桃園9連霸市議員朝刑警揮拳 遭妨害公務判刑4月

2019-11-20 12:21

播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43

檢察長漏報妻子千萬債務被裁罰 提訴訟抗罰輸了

2019-11-20 11:23

「我要解釋為什麼硬要上床」 男子外遇LINE露餡妻提告

2019-11-20 11:09

被人民用放大鏡檢視 許宗力：法官須提升裁判品質

2019-11-20 11:05

惡霸持酒瓶毆打街友嬤 搶走200元判7年6月

2019-11-20 10:09

留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局

2019-11-20 10:06

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08
看更多

熱門文章

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

疑機車違規迴轉！外送員閃避不及撞上 命危送醫急救

2019-11-20 19:53

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

客訂630元雞排卻要求不送 外送員看原因秒哭

2019-11-20 16:45

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

老公出差都要帶保險套 妻子崩潰：實在深感寒心

2019-11-21 09:19

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

心愛的鋼彈不見了 男僑生廁所丟模型急找警協助

2019-11-20 15:32

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

影／桃園龍潭小貨車追撞聯結車車禍2傷

2019-11-20 17:25

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04

新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

向丈夫喊完「我好累」13樓跳下 酒店女林森北路輕生亡

2019-11-21 10:51

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

女叫鹹水雞當宵夜驚見「大蜈蚣」 嚇到腿軟差點閃尿

2019-11-21 11:28

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

月收3、40萬包租公和外傭拍性愛照 一鍵誤傳妻

2019-11-21 11:31

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

屏東崁頂鄉長一審被判當選無效 林光華：上訴到底

2019-11-20 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top