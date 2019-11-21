親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

邱毅說馬英九推薦車宜靜列不分區害他落馬 馬辦要告

薑是老的辣！宋楚瑜這招狠 不讓郭粉政黨票流向台灣民眾黨

夏于喬父親涉吸金羈押禁見 提抗告踢鐵板

2019-11-21 11:39聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

富南斯國際集團誆稱可代操美國股市，投資1萬美元，回收16%本金與利息，吸金30億元。台北地檢署10月7日指揮刑事局、調查局搜索26處地點，拘提19名被告到案。包括藝人夏于喬父親夏世紘等核心幹部遭聲押禁見，夏和李若妘、林政偉、張振龍、鍾承志5人抗告，高等法院今裁定駁回。

富南斯新加坡籍首腦白偉宏潛逃出境，檢警調拘提核心幹部方鈺云、講師林政偉等人，查扣吸金名冊與匯款戶頭等物證，初步清查有2000名投資人受騙上當，其中一人被吸金3億元，是所有被害人金額最高者。夏世紘在吸金集團創設夏爸族群組，負責擔任群組組長。

富南斯誆稱，英國母公司Financial.org有20萬會員，是F1賽車贊助商，2016年9月在新加坡舉辦大型造勢活動，曾邀英國天后級藝人Jessie J、藝人張惠妹、謝金燕、伍佰到活動會場表演。據調查，富南斯以AI人工智慧代操美國股票為號召，要會員以每單位1萬美元投資，保證每月獲利8%。為取信會員，富南斯打出本金分紅同時給，意即每月可回收16%本金與利息。此外，富南斯集團也打出半年還本，一年翻倍，已有會員月收入超過千萬元口號，吸引投資人。

富南斯後來發不出紅利，向會員謊稱希望用Foin虛擬貨幣替代現金，一年報酬率達兩倍，甚至10倍，但會員質疑有詐，因此報案。

高院認為夏世紘等5人涉犯銀行法犯罪嫌疑重大，所涉犯均為最輕本刑7年以上重罪，他們為規避刑責，與共犯、證人勾串的可能性很高，況且白偉宏還沒到案，而犯案規模龐大，共犯間分工、犯罪情節，還待檢察官查證，也有可能變賣犯罪所得，有湮滅證據之虞。

高院斟酌本案犯罪金額極鉅，現今通訊軟體技術便捷、迅速又私密，依比例原則考量，若具保、責付或限制住居不足以確保偵、審程序進行，認為有羈押禁見必要，因此駁回抗告。

夏于喬父親夏世紘（中）涉吸金，北檢複訊後聲押禁見，他提抗告遭高院駁回。記者蘇健忠...
夏于喬父親夏世紘（中）涉吸金，北檢複訊後聲押禁見，他提抗告遭高院駁回。記者蘇健忠／攝影
分享

夏于喬

相關新聞

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

網路轉賣免稅店菸酒 北市已抓30多件 最高可罰50萬

2019-11-21 12:46

孕媽臨盆前遭解雇怒提告 資方大反攻打臉：她「搞鬼」

2019-11-21 12:43

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

藥局勾結3診所未釋出處方箋 詐藥費及藥事服務費2117萬

2019-11-21 11:39

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

屏縣民進黨籍議員黃建溢賄選 當選無效確定

2019-11-20 23:11

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

財報違法隱匿重大資訊 板信銀行老董二審仍判3年6月

2019-11-20 18:53

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

臨時違約不演「巧虎」了！舞台劇演員判賠劇團43萬元

2019-11-20 17:25

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

屏東崁頂鄉長一審被判當選無效 林光華：上訴到底

2019-11-20 17:02

國民黨高雄議員確定保住職位 卻涉貪在押中

2019-11-20 17:02

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

被控買票曾說委屈 民進黨屏東議員當選無效確定

2019-11-20 15:51

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

「借屍還魂」焚殺博士生四度判死 性侵犯確定免死定讞

2019-11-20 15:36

虛報格蘭傑消耗、庫存量達3年 軒尼詩前執董被起訴

2019-11-20 15:28

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

直指張麗善支持者不實抹黑 蘇治芬今告4人

2019-11-20 15:08

警察扮黃牛詐建商老董6百萬被押 他提抗告拚交保失敗！

2019-11-20 14:41

為女結仇又有宿怨 男糾眾砍傷2人 法院裁定羈押3嫌

2019-11-20 14:36

開車吸笑氣 兩案遭起訴

2019-11-20 14:26

留置室沒關好 通緝犯偽裝外送走出警局

2019-11-20 14:26

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

桃園9連霸市議員朝刑警揮拳 遭妨害公務判刑4月

2019-11-20 12:21

播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43

檢察長漏報妻子千萬債務被裁罰 提訴訟抗罰輸了

2019-11-20 11:23

「我要解釋為什麼硬要上床」 男子外遇LINE露餡妻提告

2019-11-20 11:09

被人民用放大鏡檢視 許宗力：法官須提升裁判品質

2019-11-20 11:05

惡霸持酒瓶毆打街友嬤 搶走200元判7年6月

2019-11-20 10:09

留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局

2019-11-20 10:06

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08
看更多

熱門文章

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

疑機車違規迴轉！外送員閃避不及撞上 命危送醫急救

2019-11-20 19:53

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

客訂630元雞排卻要求不送 外送員看原因秒哭

2019-11-20 16:45

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

老公出差都要帶保險套 妻子崩潰：實在深感寒心

2019-11-21 09:19

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

心愛的鋼彈不見了 男僑生廁所丟模型急找警協助

2019-11-20 15:32

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

影／桃園龍潭小貨車追撞聯結車車禍2傷

2019-11-20 17:25

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04

新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

向丈夫喊完「我好累」13樓跳下 酒店女林森北路輕生亡

2019-11-21 10:51

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

殺警案凶手鑑定出思覺失調症 檢方：他行為天理難容

2019-11-21 11:41

女叫鹹水雞當宵夜驚見「大蜈蚣」 嚇到腿軟差點閃尿

2019-11-21 11:28

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

月收3、40萬包租公和外傭拍性愛照 一鍵誤傳妻

2019-11-21 11:31

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

屏東崁頂鄉長一審被判當選無效 林光華：上訴到底

2019-11-20 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top