夏于喬父親涉吸金羈押禁見 提抗告踢鐵板

2019-11-21 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



富南斯國際集團誆稱可代操美國股市，投資1萬美元，回收16%本金與利息，吸金30億元。台北地檢署10月7日指揮刑事局、調查局搜索26處地點，拘提19名被告到案。包括藝人夏于喬父親夏世紘等核心幹部遭聲押禁見，夏和李若妘、林政偉、張振龍、鍾承志5人抗告，高等法院今裁定駁回。

富南斯新加坡籍首腦白偉宏潛逃出境，檢警調拘提核心幹部方鈺云、講師林政偉等人，查扣吸金名冊與匯款戶頭等物證，初步清查有2000名投資人受騙上當，其中一人被吸金3億元，是所有被害人金額最高者。夏世紘在吸金集團創設夏爸族群組，負責擔任群組組長。

富南斯誆稱，英國母公司Financial.org有20萬會員，是F1賽車贊助商，2016年9月在新加坡舉辦大型造勢活動，曾邀英國天后級藝人Jessie J、藝人張惠妹、謝金燕、伍佰到活動會場表演。據調查，富南斯以AI人工智慧代操美國股票為號召，要會員以每單位1萬美元投資，保證每月獲利8%。為取信會員，富南斯打出本金分紅同時給，意即每月可回收16%本金與利息。此外，富南斯集團也打出半年還本，一年翻倍，已有會員月收入超過千萬元口號，吸引投資人。

富南斯後來發不出紅利，向會員謊稱希望用Foin虛擬貨幣替代現金，一年報酬率達兩倍，甚至10倍，但會員質疑有詐，因此報案。

高院認為夏世紘等5人涉犯銀行法犯罪嫌疑重大，所涉犯均為最輕本刑7年以上重罪，他們為規避刑責，與共犯、證人勾串的可能性很高，況且白偉宏還沒到案，而犯案規模龐大，共犯間分工、犯罪情節，還待檢察官查證，也有可能變賣犯罪所得，有湮滅證據之虞。