藥局勾結3診所未釋出處方箋 詐藥費及藥事服務費2117萬

2019-11-21 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中市北屯區康友藥局李姓老闆，涉嫌勾結林育民診所、郭婦產科診所、德化耳鼻喉科診所負責人，由診所將藥品直接交給看診病患，而未釋出處方箋給病患，從2013年至2018年詐得看診人數共近11萬人，詐得的藥費及藥事服務費點數共計2225萬餘點，金額共計2117萬餘元，台中地檢署今天依詐欺等罪起訴李男、診所業者及行政人員等7人。

起訴書指出，政府實施「醫藥分業」，由醫師於看診後釋出處方箋給病患，再由病患持處方箋自由選擇健保特約藥局予以調劑藥品，康友藥局李姓老闆等人，分別簽立全民健康保險特約申請書，成為全民健康保險特約藥局及診所。

自2013年11月間，康友藥局李姓老闆因病無法執行藥師業務，病患至林育民診所、郭婦產科診所、德化耳鼻喉科診所看診，診所業者將看診病患處方箋形式上釋出給康友藥局調劑藥品，待看診後，未實際將處方箋交給李調劑藥品，即在診所將藥品直接交給病患，未實質釋出處方箋給病患。

診所醫師、行政人員及李等人，明知診所並無實質釋出處方箋，及康友藥局接受診所釋出處方箋，將病患健保IC卡刷卡資料上傳給健保署，以康友藥局名義向健保署申報請領藥費及藥事服務費。

李姓老闆再將以郭婦產科診所、德化耳鼻喉科診所處方箋申報詐得的95%交給診所業者，將以林育民診所處方箋申報詐得的藥費92%交給診所業者。

總計自2013年11月起，迄2018年5月27日止，李男以康友藥局名義接受這三家診所的處方箋詐得看診人數計10萬9991人，其中林育民診所8萬9749人次、郭婦產科診所1萬1506人次、德化耳鼻喉科診所8736人次。