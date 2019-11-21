搭友人車事故也要酒測 男子訐譙推擠員警拘役40日

2019-11-21 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



29歲劉姓男子今年8月7日乘坐友人所駕駛轎車，在台南市南區中華西路一段與新平路交岔路口與他人發生車禍，警方報據到場處理，雙方駕駛外，告知劉配合酒測時，他突然暴走，當場訐譙三字經，員警上前扶住其肩脖要他冷靜，劉反而用力推擠員警，檢方依妨害公務起訴，台南地院認他犯侮辱公務員及妨害公務執行罪，應執行拘役40日，可上訴。

台南地院審酌，劉不知克制自我行徑，僅因一時不滿，輕率於員警依法執行職務時，出言辱罵執勤員警，且對執勤員警施以強暴手段，輕忽員警依法執行的公權力，所為不僅蔑視國家公權力，也有損公務員執法的尊嚴。因此，法官依劉犯罪動機、手段、情節、所生危害等一切情狀，認劉犯侮辱公務員罪，處拘役20日，又犯妨害公務執行罪，處拘役30日，應執行拘役40日，可易科罰金。