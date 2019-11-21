親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

超市再推集點換購廚具吸客 過來人冷看點出關鍵

搭友人車事故也要酒測 男子訐譙推擠員警拘役40日

2019-11-21 10:57聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

29歲劉姓男子今年8月7日乘坐友人所駕駛轎車，在台南市南區中華西路一段與新平路交岔路口與他人發生車禍，警方報據到場處理，雙方駕駛外，告知劉配合酒測時，他突然暴走，當場訐譙三字經，員警上前扶住其肩脖要他冷靜，劉反而用力推擠員警，檢方依妨害公務起訴，台南地院認他犯侮辱公務員及妨害公務執行罪，應執行拘役40日，可上訴。

台南地院審酌，劉不知克制自我行徑，僅因一時不滿，輕率於員警依法執行職務時，出言辱罵執勤員警，且對執勤員警施以強暴手段，輕忽員警依法執行的公權力，所為不僅蔑視國家公權力，也有損公務員執法的尊嚴。因此，法官依劉犯罪動機、手段、情節、所生危害等一切情狀，認劉犯侮辱公務員罪，處拘役20日，又犯妨害公務執行罪，處拘役30日，應執行拘役40日，可易科罰金。

檢警調查，劉於8月7日7時10分，乘坐友人所駕駛轎車在南區中華西路一段與新平路交岔路口與他人發生交通事故，台南市警局第六分局交通分隊及鹽埕派出所員警獲報到場處理。施姓員警告知車上乘客配合酒測時，他當場以「X你娘」、「衝三小 」等語侮辱。另名黃姓員警見狀上前扶住其肩膀要他冷靜，劉反而以雙手用力朝其胸部推擠。案經警方依涉妨害公務移送偵辦。警詢時，他坦承不諱。

台南地院認劉姓男子犯侮辱公務員及妨害公務執行罪，應執行拘役40日，可上訴。圖／本...
台南地院認劉姓男子犯侮辱公務員及妨害公務執行罪，應執行拘役40日，可上訴。圖／本報資料照片
分享

妨害公務公務員事故

相關新聞

鐵門沒關…通緝犯扮外送員 溜出警局

2019-11-21 00:13

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

屏縣民進黨籍議員黃建溢賄選 當選無效確定

2019-11-20 23:11

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

財報違法隱匿重大資訊 板信銀行老董二審仍判3年6月

2019-11-20 18:53

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

臨時違約不演「巧虎」了！舞台劇演員判賠劇團43萬元

2019-11-20 17:25

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

屏東崁頂鄉長一審被判當選無效 林光華：上訴到底

2019-11-20 17:02

國民黨高雄議員確定保住職位 卻涉貪在押中

2019-11-20 17:02

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

被控買票曾說委屈 民進黨屏東議員當選無效確定

2019-11-20 15:51

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

「借屍還魂」焚殺博士生四度判死 性侵犯確定免死定讞

2019-11-20 15:36

虛報格蘭傑消耗、庫存量達3年 軒尼詩前執董被起訴

2019-11-20 15:28

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

直指張麗善支持者不實抹黑 蘇治芬今告4人

2019-11-20 15:08

警察扮黃牛詐建商老董6百萬被押 他提抗告拚交保失敗！

2019-11-20 14:41

為女結仇又有宿怨 男糾眾砍傷2人 法院裁定羈押3嫌

2019-11-20 14:36

開車吸笑氣 兩案遭起訴

2019-11-20 14:26

留置室沒關好 通緝犯偽裝外送走出警局

2019-11-20 14:26

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

桃園9連霸市議員朝刑警揮拳 遭妨害公務判刑4月

2019-11-20 12:21

播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43

檢察長漏報妻子千萬債務被裁罰 提訴訟抗罰輸了

2019-11-20 11:23

「我要解釋為什麼硬要上床」 男子外遇LINE露餡妻提告

2019-11-20 11:09

被人民用放大鏡檢視 許宗力：法官須提升裁判品質

2019-11-20 11:05

惡霸持酒瓶毆打街友嬤 搶走200元判7年6月

2019-11-20 10:09

留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局

2019-11-20 10:06

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

車友看過來！台南市最「吸金」測速照相點在這裡

2019-11-20 17:17

疑機車違規迴轉！外送員閃避不及撞上 命危送醫急救

2019-11-20 19:53

台中科大男學生墜樓不治 師生憾：沒聽到爭吵聲

2019-11-20 18:28

客訂630元雞排卻要求不送 外送員看原因秒哭

2019-11-20 16:45

有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

心愛的鋼彈不見了 男僑生廁所丟模型急找警協助

2019-11-20 15:32

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35

台中科大驚傳墜樓 男學生送中國醫急救不治

2019-11-20 17:46

熊貓外送撞上賓利遭求償700萬？ 外送員出面澄清

2019-11-20 11:29

永和模型店老闆 自組「專案小組」緝捕竊賊

2019-11-20 23:25

竹聯幫主到場赴壽宴 數十名黑衣人聚集飯店門口

2019-11-20 18:11

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

高雄鳳山母女封喉命案 不排除女兒遭下藥迷昏

2019-11-20 16:29

點詐騙簡訊連結4分鐘刷卡6次 台中法制局長險受害

2019-11-20 19:22

老公出差都要帶保險套 妻子崩潰：實在深感寒心

2019-11-21 09:19

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

影／桃園龍潭小貨車追撞聯結車車禍2傷

2019-11-20 17:25

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯

2019-11-20 12:41

新北板橋今晚機車車禍 1男騎士命危、1女乘客傷

2019-11-20 19:41

播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43

離奇命案…清晨母女割喉死房內 爸爸當時在家

2019-11-21 00:04

韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕

2019-11-20 11:49

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37

母女頸部都各中1刀 鳳山雙屍案死因離奇

2019-11-20 21:31

「急著結婚」網購金飾 百年銀樓貨到付款被搶30萬貨品

2019-11-21 08:23

很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11

台南檢警調麻豆查賄？ 帶回31人漏夜複訊

2019-11-20 23:01

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

性侵犯焚殺博士生多次翻供卻逃死 最高院：有悔過之心

2019-11-20 16:04

登山迷路 念經吃花草硬撐10天獲救

2019-11-21 00:06

申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10

台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30

二度郵寄臭魚包裹 中天電視女主播害怕提告恐嚇

2019-11-21 10:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top