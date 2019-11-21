搭友人車事故也要酒測 男子訐譙推擠員警拘役40日
29歲劉姓男子今年8月7日乘坐友人所駕駛轎車，在台南市南區中華西路一段與新平路交岔路口與他人發生車禍，警方報據到場處理，雙方駕駛外，告知劉配合酒測時，他突然暴走，當場訐譙三字經，員警上前扶住其肩脖要他冷靜，劉反而用力推擠員警，檢方依妨害公務起訴，台南地院認他犯侮辱公務員及妨害公務執行罪，應執行拘役40日，可上訴。
台南地院審酌，劉不知克制自我行徑，僅因一時不滿，輕率於員警依法執行職務時，出言辱罵執勤員警，且對執勤員警施以強暴手段，輕忽員警依法執行的公權力，所為不僅蔑視國家公權力，也有損公務員執法的尊嚴。因此，法官依劉犯罪動機、手段、情節、所生危害等一切情狀，認劉犯侮辱公務員罪，處拘役20日，又犯妨害公務執行罪，處拘役30日，應執行拘役40日，可易科罰金。
檢警調查，劉於8月7日7時10分，乘坐友人所駕駛轎車在南區中華西路一段與新平路交岔路口與他人發生交通事故，台南市警局第六分局交通分隊及鹽埕派出所員警獲報到場處理。施姓員警告知車上乘客配合酒測時，他當場以「X你娘」、「衝三小 」等語侮辱。另名黃姓員警見狀上前扶住其肩膀要他冷靜，劉反而以雙手用力朝其胸部推擠。案經警方依涉妨害公務移送偵辦。警詢時，他坦承不諱。
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