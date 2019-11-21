申訴罰單…明明有繫安全帶？警仔細看「那是背包帶」

2019-11-21 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄報導



警方放大檢視照片，清晰可見安全帶就垂在一旁，斜貼駕駛人身上的帶子是背包帶。 記者林保光／翻攝 分享 facebook

高雄市陳姓男子被警方舉發駕車未繫安全帶、罰款一千五百元，他發現照片中明明可清楚看見他身上斜貼著一條黑色帶子，質疑警方開錯罰單。不過，警方仔細檢查照片，安全帶顏色非黑色，認定他肩上的帶子是斜背包帶而非安全帶，未核准銷單。

六月十九日上午七點多，陳姓男子開車經過高雄市三民區九如一路高速公路涵洞前，因未繫安全帶，被當時正在路口執行交通整理的警員發現，拍照逕行舉發。警方最近將罰單郵寄送達陳姓男子，開罰一千五百元。

陳姓男子看到警方寄的照片，認為照片上他明明「有繫安全帶」，申訴要求撤銷罰單。不過，三民二警分局交通組再次檢視違規照片，發現原來是魚目混珠。

三民二警分局交通組長劉易鑫表示，照片上雖明顯可看見駕駛人身上斜貼著一條黑色帶子，乍看之下彷彿繫了安全帶，但一放大照片就可清晰看出淺色安全帶垂在車門旁，安全帶扣環就在安全帶上，斜貼在陳身上的黑色帶子不是安全帶而是背包帶，未通過陳姓男子的申訴。

警方表示，開車繫安全帶的立法旨意，是考量車輛行駛於道路上隨時可能發生突發路況，當發生碰撞、追撞或其他意外事故瞬間，駕駛人和乘客繫妥安全帶可避免拋出車外，讓傷害降到最低，呼籲駕駛人上車就繫安全帶，畢竟罰鍰事小，發生事故將造成無法挽回的傷害。