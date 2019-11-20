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台南某工會召募會員有吃有拿 檢調傳20多人查有無賄選

2019-11-20 18:30聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

立委及總統大選登記起跑，台南就傳出賄選疑雲，台南地檢署今天指揮台南市調查處、麻豆警分局，今天下午前往麻豆區傳訊20多人，稍晚移送台南地檢署複訊，釐清賄選疑雲，

據了解，檢調警接獲檢舉一份宣傳單，內容是指台南市某工會、發展協會要招募會員200人，每人繳1200元，會員每年可吃餐廳4次以上，每年全省旅遊10次以上，旅遊另繳費用；參加會員每人可領取香腸5節、魚丸8粒、可口奶滋2條，另一張通知單指12月16日將在麻豆某家餐廳舉辦年終尾牙。

因目前正值選舉敏感時期，招募的會員有會餐、旅遊的「福利」，加上宣傳單上印製的會長、顧問姓名，與目前立委選舉人員相關，被懷疑有賄選之嫌，台南地檢署查賄小組今動員到麻豆區傳訊主辦人等20多人，先在麻豆警分局接受訊問，以釐清與立委選舉有無關連。

台南某工會招募會員宣傳單，被檢舉疑似賄選。圖／讀者提供
台南某工會招募會員宣傳單，被檢舉疑似賄選。圖／讀者提供
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賄選總統大選

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