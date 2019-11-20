韓國瑜被爆大安區買房 韓辦發言人何庭歡提告周刊誹謗

2019-11-20 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



壹週刊今報導國民黨總統候選人韓國瑜曾在台北市大安區買賣房產，但未列入韓辦日前公布的房產名單中，韓國瑜認為報導不實，今委託發言人何庭歡前往台北地檢署，按鈴控告撰稿記者等人涉及妨害名譽；另外，立委參選人阮昭雄今天下午前往監察院陳情，指房產資料載名李ＯＯ是李佳芬，韓國瑜也認為指控不實，對阮提告誣告罪。

何庭歡指出，壹週刊的報導均屬不實，明顯誤導民眾、影響選情，韓辦認為周刊利用不實報導操弄選情，因此提告週刊涉及妨害名譽罪。

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何庭歡強調，韓國瑜夫婦所有的房產，早已於日前透過記者會公開說明，韓國瑜夫婦從未持有過大安區房產，至於這個房產是1名非公眾人物的親屬所有，「韓國瑜一家人只是因為家庭因素，才借住在這個地方」，但週刊竟把韓國瑜夫婦冠上炒房汙名，行為相當惡劣，韓辦不會姑息這種惡質選舉操作。