臨時違約不演「巧虎」了！舞台劇演員判賠劇團43萬元
2019-11-20 17:25
聯合報 記者林孟潔
／台北即時報導
崔姓舞台劇演員原先答應「O劇團」到大陸出演巧虎大型舞台劇，且他是要飾演主角「巧虎」，但他簽約後未依約進行排練，最後臨時表示無法演出，導致劇團找替補演員，且增加相關費用，提告請求崔賠償，台北地方法院判崔應賠償43萬元，可上訴。
O劇團提告主張，劇團和崔簽訂演出合約，約定崔要演出巧虎大型舞台劇「尋找消失的音符」，崔原先擔任主角巧虎的角色，並負責後台管理業務，且崔應該要嚴守劇場倫理和紀律，也不可以耽誤排演、會議和演出，若有重大違規屢勸不聽，劇團可以撤換演員並求償。
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崔簽約後並未依約排練，且在出發大陸前2周表示無法參與演出，導致劇團緊急找其他演員替補，也增加薪資、排練、場地、工作費用，O劇團求償90萬元；崔未到庭表示意見。
法院認為，「O劇團」和崔之間已有明定合約，約定好排練、演出等義務，但崔未依約履行，造成劇團多支出相關費用，審酌後認為違約金應以25萬元為適當，加上費用18萬元，判崔賠償43萬元，可上訴。
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